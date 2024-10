Así es el nuevo sedán de Dodge

El Dodge Attitude 2025 sigue consolidándose como uno de los sedanes compactos más vendidos de Stellantis en la región. Con un enfoque en la deportividad y comodidad, este modelo integra diversas mejoras tanto en su aspecto exterior como interior.

Inspirado en la estética de un jet de combate, destaca por una parrilla frontal imponente en negro brillante, ópticas Full LED y líneas laterales afiladas que evocan una espada tipo Sword Fuller.

Dodge Attitude 2025

La parte trasera sobresale con un sistema de escape cuádruple, luces estilizadas y rines de aleación ligera con diseños que varían entre 17 y 18 pulgadas, dependiendo de la versión, ofreciendo acabados en bi-tono o negro satinado.

La cabina del Dodge Attitude 2025 es moderna y espaciosa, con materiales de alta calidad que brindan una sensación de lujo. El volante forrado en piel cuenta con ajuste de profundidad y altura, además de paletas de cambio para conducción manual, y un práctico botón para ajustar el sonido del sistema de escape, siendo este único en su categoría.

La pantalla central LCD de 10.2 pulgadas permite controlar tanto el sistema de infoentretenimiento como el estado del vehículo, con conectividad Bluetooth, Apple CarPlay y MirrorLink de serie. Adicionalmente, incorpora una cámara de reversa HD con líneas dinámicas y amplio ángulo de visión, asegurando maniobras más precisas.

Interior del sedán

El Dodge Attitude 2025 presenta cinco modos avanzados de manejo: ECO, diseñado para una conducción eficiente en combustible; COMODIDAD, que optimiza la suavidad en viajes largos; SPORT, ideal para una experiencia de manejo más ágil y deportiva; SPORT+, que intensifica la respuesta del motor y permite activar el control de arranque para una aceleración óptima; y el modo DIY (Do It Yourself), que permite personalizar las preferencias de conducción de acuerdo con los hábitos del conductor.

Este sedán destaca por sus proporciones generosas con 4.70 metros de largo, 1.88 metros de ancho y una distancia entre ejes de 2.27 metros, lo que asegura un bajo centro de gravedad y excelente estabilidad.

El motor turboalimentado de 1.5 litros con inyección directa y apertura variable ofrece 168 HP y 249 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades.

Dodge Attitude 2025

En materia de seguridad, el Dodge Attitude utiliza un 95% de materiales ligeros y aceros de alta resistencia para una mayor rigidez estructural y mejor absorción de impactos.

Además, incorpora sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) que incluyen control electrónico de estabilidad, frenos ABS, asistencia en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos, bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, cámara de asistencia de estacionamiento, y sensores delanteros y traseros.

También cuenta con control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, asistencia de conservación y advertencia de salida de carril, asistencia en tráfico, y sensor de punto ciego.

Dodge Attitude 2025

El nuevo Dodge Attitude 2025 ya se ofrece en México con un precio base de 409.900 pesos.