La historia detrás de este Renault Clio Williams abandonado

El Renault Clio Williams es un auto deportivo emblemático que fue lanzado en 1993. Tuvo su primer debut en el Salón Internacional de Ginebra y debajo del capó utilizaba un motor 2.0 que desarrollaba 150 HP, potencia nada despreciable para un vehículo de este tamaño.

Dentro de sus detalles estaban el color azul de carrocería, que en una primera etapa era la única opción disponible para los compradores. Ese tono combinaba a la perfección con las llantas de aleación doradas “Speedline” de 15 pulgadas, sumado a que el chasis contaba con una puesta a punto específica.

Pero en este caso, abandonado en un algún galpón y acumulando polvo, un Renault Clio Williams fue descubierto por un grupo de entusiastas de los autos deportivos. Algunos aseguran que se trata de una versión convencional que fue modificada, pero la realidad es que no se sabe bien cómo fue que el auto terminó en esas condiciones.

Todo parece evidenciar que este Clio Williams estuvo abandonado por más de una década, ya que exhibe un claro estado de despojo. Los detalles más significativos son la ausencia de las llantas de aleación, que eran un sello distintivo del modelo con su color dorado, y también los discos de freno oxidados. En definitiva, no parecen daños tan severos.

Hoy por hoy el Clio Williams es considerado un clásico entre los coleccionistas de autos. La combinación de su apariencia distintiva y su alta performance hace que sea muy buscado por los fanáticos del motor.

No hay indicios de que alguien tenga interés por restaurar esta unidad en particular. Claramente ese trabajo podría ser costoso y llevar meses e incluso hasta años, sin contar que se requiere conocer un poco la historia de este auto y cómo fue concebido. No obstante, es sabido que todavía existen por ahí algunos fanáticos de los autos que pueden encontrar en esta unidad un proyecto para restaurar y regresar a la vida. Hace poco te mostramos un Clio Williams que había pasado por un proceso de restauración para quedar impecable. Esperamos que esta unidad corra la misma suerte.