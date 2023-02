Modificaron un descapotable para transformarlo en una pick-up

Internet es una increíble e inagotable fuente de información y curiosidades. Reddit posiblemente sea una de las redes sociales en las que más podemos encontrar estas dos características, lugar en donde nos encontramos con esta suerte de pick-up subcompacta japonesa.

En un “hilo” de posteos en donde los usuarios comparten los vehículos más extraños vistos en la vía pública, este Lexus SC 430 nos sorprendió por completo. Se entiende que un propietario de un SUV modifique su modelo para convertirlo en una camioneta, o viceversa. Pero que el dueño de un deportivo convertible lo transforme en una pick-up ya es algo que no cabe en nuestra imaginación.

Si bien en el posteo no figuran ni testimonios del dueño ni nada por el estilo, es muy probable que no le haya gustado mucho el poco volúmen de carga que tiene su baúl (249 litros), por lo que le agregó una caja muy rudimentaria para no pasar desapercibido.

En cuanto a los elementos de la carrocería y chasis podemos decir que sigue incluyendo todos los de serie, a excepción del pilar B el cual fue removido para agregar la caja sin un aparente retoque en la distancia entre ejes ni en el techo corredizo.

En cuanto al motor, es muy probable que este Lexus SC 430 de segunda generación siga manteniendo el 4.3 V8 de 288 hp y 430 Nm de torque, por lo que podemos decir que estamos en presencia de la camioneta pequeña más potente del mundo.