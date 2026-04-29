Al volante del Yangwang U9 de BYD: una experiencia brutal y futurista en la pista de Zhengzhou

En el flamante centro de experiencias de BYD en Zhengzhou tuvimos la oportunidad de vivir una de las experiencias de conducción más impresionantes del momento: pilotar el superdeportivo eléctrico Yangwang U9.

Diseñado bajo la dirección del prestigioso diseñador alemán Wolfgang Egger (ex jefe de diseño de Alfa Romeo, Audi y Lamborghini), el U9 combina una estética agresiva y aerodinámica con el lenguaje “Time Gate” de Yangwang. Sus puertas tipo mariposa (butterfly doors), líneas tensas y superficies esculpidas transmiten pura deportividad, pero con un refinamiento que busca competir con los tradicionales superdeportivos europeos.

Nada más abrir las puertas y acomodarse en los asientos de corte racing, envueltos en cuero Nappa y Alcantara, se percibe el nivel de equipamiento premium. El cockpit es 100% digital , con una instrumentación de alta resolución y un volante de fondo plano inspirado en la competición. El sistema de infoentretenimiento es rápido y orientado a pista, y el habitáculo combina materiales de altísima calidad con fibra de carbono visible en consola, puertas y techo.

La conducción es simplemente visceral. Sobre el circuito de 1.758 metros (con nueve curvas técnicas y una recta de 550 metros), el U9 revela todo su potencial. Equipado con la plataforma e de BYD , cuenta con cuatro motores eléctricos independientes (uno por rueda) que entregan 1.287 caballos y 1.680 Nm de torque instantáneo. La aceleración de 0 a 100 km/h en 2,36 segundos no se siente como un empujón, sino como un disparo continuo y brutal que te clava contra el asiento.

Lo que realmente sorprende es su comportamiento en curva. El sistema de control de carrocería inteligente DiSus-X es una obra de ingeniería: una suspensión activa hidráulica que ajusta de forma independiente cada rueda en milisegundos, con una capacidad de regulación vertical de hasta 500 mm por segundo.

El auto se mantiene prácticamente plano incluso en las curvas más exigentes, minimizando el balanceo y permitiendo una precisión quirúrgica. Gracias a la vectorización de torque, cada rueda recibe exactamente la potencia necesaria, lo que genera salidas de curva explosivas y un manejo ágil que desmiente sus casi 2.500 kg de peso.

6980d1bf45f7f4-92040113 Yangwang U9

Los frenos son potentes y dosificables, y el equilibrio general del auto genera una confianza inusual. No es solo un auto rápido en línea recta: es un superdeportivo que se siente vivo, preciso y sorprendentemente comunicativo.

El Yangwang U8 de BYD “nada” en la pileta de pruebas

En el mismo complejo de Zhengzhou existe un tanque de agua de 70 metros especialmente construido para demostrar las capacidades del Yangwang U8. En modo flotante de emergencia, el U8 se transforma en un vehículo anfibio rudimentario: sella componentes clave, activa los cuatro motores independientes y es capaz de flotar y maniobrar (avanzar, girar y retroceder) durante hasta 30 minutos.

Embed - https://cdn.jwplayer.com/players/FP60IFeH-ct4IVGcW.js

La demostración es impactante y muestra una solución real de seguridad para situaciones extremas como inundaciones.

El poder del U8 de BYD conquistando el medano artificial

Otra de las instalaciones estrella es la duna artificial más alta del mundo (29,6 metros). Allí el Yangwang U8 (con 1.200 caballos y 1.280 Nm de torque) escala la pendiente de arena suelta con una facilidad pasmosa. Gracias a la vectorización de torque independiente, sube sin patinar ni perder progresión, demostrando que se trata de un verdadero todoterreno de alto rendimiento.

Embed - https://cdn.jwplayer.com/players/V8IQigkc-ct4IVGcW.js

Embed - https://cdn.jwplayer.com/players/rSp6Skwi-ct4IVGcW.js

La versión Extreme del U9 – El auto de producción más rápido del planeta

En el reciente Salón de Beijing se presentó como modelo de producción la versión Yangwang U9 Extreme (también conocida como U9X o Track Edition). Este hypercar eleva el concepto a otro nivel con casi 3.000 caballos (2.978 CV), plataforma de 1.200 voltios, motores que giran hasta 30.000 rpm y una batería Blade optimizada.Su mayor logro es el récord mundial de velocidad para un auto de producción: 496,22 km/h, conseguido en el circuito de Papenburg, Alemania. Con este registro, el U9 Extreme se convirtió en el auto de producción más rápido de la historia, superando al Bugatti Chiron Super Sport 300+.