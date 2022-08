El usado del día: excelente promoción para este Honda Civic EX

Uno de los modelos nipones más exitosos y conocidos del mundo es el Honda Civic. Comercializado en una gran cantidad de mercados, siempre fue uno de los clásicos sedanes ofrecidos en nuestro país. Por el momento, continúa ofreciéndose, más allá de que se espera que tarde o temprano llegue una nueva generación en nuestra región.

Es por eso que para este miércoles te traemos una unidad versión EX del 2017 color gris, con 63.554 kilómetros. Entre los detalles más relevantes se destaca su motor 2.0 de cuatro cilindros de 154 CV y 193 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de variador continuo.

Con suspensión delantera McPherson y trasera independiente, cuenta con dirección eléctrica, neumáticos 215 / 50 R17 con llantas de aleación.

En dimensiones, cuenta con 4.637 mm de largo, 1.433 mm de altura, 1.799 mm de ancho y una distancia entre ejes de 2.700 mm. Su peso total es de 1.278 kilos, mientras que la capacidad de baúl es de 525 litros, mientras que el depósito de combustible es de 56 litros.

En equipamiento, cuenta con airbags delanteros, laterales y de tipo cortina, freno de estacionamiento electrónico, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, apagado automático de luces, faros con proyectores, parrilla de color negro, instrumental digital, climatizador automático, volante multifunción, control de velocidad crucero, espejos eléctricos, cámara de marcha atrás, sistema de audio con display LED de cinco pulgadas, entre otros.

¿Cuánto cuesta este Honda Civic EX 2017? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 7.090.000 pesos, aunque al encontrarse en promoción tiene un precio de 4.900.000 pesos.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.