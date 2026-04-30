QJMOTOR cerró su participación en el Travel Fest 2026 con un alto nivel de interacción, destacando el desempeño de sus modelos en las pistas de Enduro Park.

QJMOTOR, marca representada por el Grupo Simpa S.A., concluyó con éxito su participación en el Travel Fest 2026, el evento referente para los amantes de las motos adventure en el país. Durante tres jornadas en el predio de Enduro Park Argentina (San Pedro), la marca consolidó su posicionamiento a través de pruebas de manejo constantes y asesoramiento técnico.

La propuesta se centró en la interacción real con el producto, permitiendo que los usuarios validen la potencia y tecnología de los modelos que cuentan con el respaldo internacional de Geely Holdings.

Pruebas de manejo y asesoramiento técnico El corazón de la presencia de QJMOTOR fueron las seis unidades destinadas a test drives, las cuales estuvieron en movimiento ininterrumpido durante todo el fin de semana. Los asistentes pudieron evaluar el desempeño del line-up en diversos terrenos, facilitando una decisión de compra basada en la experiencia directa.

Capacitación técnica: El sábado, Lucas Ramírez, técnico mecánico de la marca, lideró una charla que reunió a una gran cantidad de entusiastas interesados en profundizar sobre las prestaciones y desarrollos mecánicos de las unidades.

Validación de marca: Matías Michaylyszyn, gerente de negocios de QJMOTOR, destacó que estos espacios son vitales para fortalecer el vínculo con la comunidad y observar cómo el manejo directo incide positivamente en la percepción de los usuarios. QJMOTOR potencia su gama Adventure en el Travel Fest QJMOTOR potencia su gama Adventure en el Travel Fest QJMOTOR Beneficios comerciales para la SRT 800 SX Para potenciar su presencia en el evento, QJMOTOR lanzó una propuesta de financiación agresiva y diferencial para su modelo SRT 800 SX, destinada exclusivamente a los asistentes del Travel Fest: