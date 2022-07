El usado del día: impecable Toyota SW4 SRV 2013

Para el inicio de esta semana, te mostramos uno de los íconos de la industria automotriz nacional. Estamos hablando del Toyota SW4, el exitoso y lujoso SUV producido en la ciudad bonaerense de Zárate, donde la marca japonesa tiene su terminal no sólo para fabricar unidades destinadas al mercado local, sino también para abastecer a muchos mercados del exterior.



Derivado carrozado de la mítica Hilux, es casi única en su segmento, si no fuera por su competidor directo, el Chevrolet Trailblazer. Más allá de que desde hace años se habla de que más integrantes llegarán al segmento, por el momento el duelo se limita a estos dos modelos (SW4 – Trailblazer), incluso según indican los rumores, con la futura llegada de la nueva generación de la Ford Ranger a Pacheco, también se fabricaría Everest, su hermano SUV (rival directo de SW4).

Pero volvamos al usado del día. En esta ocasión nos remontaremos al año 2013, con una espectacular SW4 SRV Cuero, la variante más completa de su gama en aquellos tiempos. De color dorado y con 121.000 kilómetros, se encuentra en un impecable estado. Es importante recordar que esta configuración tiene tres filas de asientos (para siete pasajeros).



Desde el punto de vista mecánico, posee el recordado motor 3.0 litros díésel con turbocompresor e intercooler y 171 CV de potencia (343 Nm de torque), asociado a una transmisión automática de cuatro velocidades. La tracción es integral (deconectable con alta y baja) con bloqueo de diferencial. Los neumáticos son unos Bridgestone 265/65 R17, mientras que los frenos poseen discos ventilados adelante y tambor atrás. La dirección es hidráulica.

Entre los detalles más destacados de equipamiento, posee airbags frontales delanteros, laterales y de cortina, cinturones de seguridad inerciales de tres puntos en todas las plazas (salvo en la central de la segunda fila que es de dos puntos), control de tracción y estabilidad, volante multifunción forrado en cuero con regulación en altura, control de velocidad crucero, aire acondicionado con climatizador digital (también con salidas en las plazas traseras), llantas de aleación, faros rompeniebla, estribos laterales, encendido automático de luces, asiento del conductor con regulación electrónica, asientos con reclinación (rebatibles), entrada USB y aux-in, consola central con display táctil de 6,1 pulgadas, seis parlantes, conexión Bluetooth, alzacristales eléctricos con sistema one touch, cámara de marcha atrás, tapizado de cuero, entre otros.



En relación a las dimensiones y las capacidades, tiene 4.705 mm de longitud, 1.840 mm de ancho, 1.850 mm de altura y una distancia entre ejes de 2.750 mm. El tanque de combustible puede almacenar hasta 80 litros. El peso total es de 1.960 kilos.



¿Cuánto sale esta Toyota SW4 SRV cuero? Según la publicación, esta unidad se encuentra disponible a un valor de 33.000 dólares. Si bien no se indican condiciones de pago, el aviso detalla que se aceptan permutas de interés, documentación al día y listo para transferir.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.