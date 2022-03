Las 5 claves del Ford Everest, el SUV mediano que podría ser argentino

El Ford Everest es un SUV del segmento D (mediano) basado en la pick up Ranger cuya nueva generación que fue presentada hace apenas unos días en un lanzamiento mundial.

Ahora, teniendo en cuenta que se basará en la nueva Ranger 2022, tiene muchas chances no sólo de llegar a Argentina (aquí nunca de comercializó), sino también de producirse en la histórica planta de Ford en Pacheco.

Pero veamos por qué esta posibilidad es cierta, qué está analizando Ford y cómo impactaría en la región en 5 claves:

1) Nueva generación de Ranger: la pick up mediana de Ford presentada a finales del 2021 es un modelo global. Esto significa que en todas las plantas de Ford en el mundo se hará la misma camioneta, lo que no ocurre con la generación que hoy aún se vende y hace en Argentina. Esta situación hizo que no pudiera hacerse Everest en Pacheco, ya que la inversión para adaptar la línea de montaje hubiera sido importante y Ford nunca se decidió a encararla.

2) Casi todos componentes iguales: Desde el 2020 Ford Argentina viene trabajando en Pacheco para poder adaptar su línea de producción para fabricar la Ranger 2022. Se trata nada menos de una inversión de casi 600 millones de dólares. Como ahora el modelo es global y la Everest de nueva generación se basa en la Ranger de nueva generación que harán en Pacheco, las chances de también incluir el SUV se acrecientan considerablemente. No obstante, no hay información oficial al respecto todavía.

3) El ejemplo Toyota Hilux-SW4: en la planta de Toyota en la localidad de Zárate está el ejemplo más preciso que podemos encontrar respecto a la posibilidad que Ford analiza. Allí, desde el 2006, de la misma línea de producción saben las pick up Hilux y también el SUV SW4 (hoy el vehículo de factura nacional más costoso del mercado). La SW4 es una Hilux carrozada, con chasis de larguero y que utiliza muchos componentes de la camioneta. El mismo esquema utilizaría Ford con Ranger y Everest.

4) Éxito asegurado: Argentina tiene un mercado automotriz muy particular, con una debilidad por las camionetas medianas, vehículos además que en su gran mayoría se fabrican en el país (Hilux, Ranger, Volkswagen Amarok, Renault Alaskan, Nissan Frontier). El interés por ejemplo en las versiones SUV de estos vehículos, como pasa con SW4 y el Chevrolet Trailblazer (que llega desde Brasil), sin dudas que le aseguraría a Ford un piso de ventas muy atractivo para Everest.

5) Abastecimiento regional: por último, otro dato insoslayable es la posibilidad de que la planta Pacheco abastezca a todo el sub continente con Everest, como hoy hace con Ranger. Los menores costos logístico son un buen argumento también para que Argentina puede recibir el modelo. De la mano de este punto también es destacable la consolidación que será para nuestra industria automotriz el sumar un modelo como Everest al menú de vehículos de producción nacional.