¿De dónde vendrá la “nueva” Ford Ecosport y cómo será?

Ford Motor Company se encuentra atravesando una gran reestructuración asociada a la producción de SUV y pick ups, por lo que en los últimos días se anunció el cierre de sus fábricas en Brasil, donde se producían el Ka y la Ecosport.

En un panorama lleno de incertidumbre, donde Argentina podría producir nuevos modelos, la marca comunicó a los usuarios que el Ka no se ofrecerá más y que la Ecosport continuará a la venta. Mientras, hay dudas respecto al futuro de los planes de ahorro.

Todavía no se sabe qué pasará con los precios de Ecosport, ya que tributará aranceles de importación (no lo hacía hasta ahora); qué versiones estarán disponibles; y cuál será el país que exportará a Argentina las distintas unidades, son algunos de los interrogantes que intenta dilucidar el sitio especializado Parabrisas.

A lo largo de su ciclo de vida, el modelo del óvalo fue producido en diferentes plantas del mundo, como Camaçari (Brasil), Chennai (India), Rayong (Tailandia), Chongquing (China), Craiova (Rumania), entre otras. Esto significa que tras el agotamiento de stock proveniente de Brasil, alguna de las demás plantas será la encargada de abastecer a nuestro país.

Acá, se abre otro interrogante: ¿cómo será el Ecosport que proveniente de otros mercados? Todavía no se puede dar un panorama claro y preciso, ya que primero habría que saber cuál será la terminal industrial elegida y cómo se las ingeniará Ford para no perder competitividad frente a otros modelos del segmento ofrecidos en la región, que no tributan impuestos extrazona.

Si viniera a Argentina importado de India, nuestro país no sería el primer mercado del continente en recibirla, ya que el Chennai también abastece a Estados Unidos. En el caso de provenir de Rumania, Argentina se transformaría en uno de los mercados extraeuropeos en recibir El SUV (Craiova produce una gran de unidades de Ecosport para Europa).

Otros dos mercados son China y Tailandia: el gigante asiático ya exporta el Territory, modelo que llegó el año pasado a Argentina, mientras que la Ranger Raptor tiene sus orígenes en suelo tailandés. Pero es poco probable que la Ecosport llegue desde estos destinos.

Cambios

Estéticamente, uno de los elementos que perdería sería la rueda de auxilio colgada del portón trasero, un elemento característico de este SUV. Eso sí, la apertura de baúl seguiría siendo de costado y un problema a solucionar sería la colocación del neumático de repuesto (podría ir abajo o adentro con un auxilio temporal), ya que en otros mercados sólo se ofrece con un kit de reparación.

Si la rueda desaparece, la colocación de la patente iría en ese lugar (sobre la tapa del baúl y no en el paragolpes trasero). Dependiendo el mercado de origen, también podría recuperar el rompeniebla trasero ubicado en el extremo inferior izquierdo.

En el caso de que tenga la misma configuración que Estados Unidos, las ópticas delanteras sumarían los "ojos de gato" amarillos en los extremos. En equipamiento, podría sumar freno automático de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, luces de ambientación, entre otros.

Uno de los mayores cambios que podría recibir, se encuentra debajo del capot, ya que dependiendo el mercado de origen podría incorporar un motor 1.0 turbo Ecoboost de 125 o 140 cv o 1.5 Ecoblue diésel de 100 o 120 cv. También, podría utilizar un motor 2.0 aspirado como en la actualidad.

A partir de ahora, todo dependerá de la cantidad de stock disponible. Una vez que se acaben las unidades procedentes de Brasil, sólo quedará esperar para ver qué mercado será el encargado de abastecer a Argentina de este clásico SUV, líder en ventas entre el 2003 y el 2019 y hoy en el 2º lugar en su segmento tras la Volkswagen T-Cross.