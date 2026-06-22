Lo bueno y lo malo del 2-0 de Argentina ante Austria: de Messi a la preocupación por Romero

La Selección Argentina dio un nuevo paso firme en el Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Austria en Dallas y asegurar su clasificación a los 16avos de final. El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar momentos de gran nivel futbolístico, aunque también dejó algunos detalles para corregir de cara a lo que viene.

Argentina volvió a demostrar que es un equipo maduro, sólido y con múltiples recursos para resolver los partidos. Cuando necesitó acelerar encontró espacios y profundidad; cuando el contexto exigió paciencia, manejó la pelota con tranquilidad y criterio. La sensación fue la de un equipo que sabe exactamente qué hacer en cada momento del juego.

Además, la Albiceleste volvió a exhibir movimientos trabajados y automatizados que marcan la diferencia. El ejemplo más claro fue la genialidad de Thiago Almada al dejar pasar la pelota en la jugada que terminó con el primer gol de Lionel Messi, una acción preparada y ejecutada con naturalidad.

Precisamente Messi volvió a ser determinante. El capitán marcó los dos goles de la victoria, rompió un nuevo récord y fue la figura del encuentro. Sin embargo, el triunfo no dependió únicamente de él. Facundo Medina tuvo otra actuación sobresaliente, Thiago Almada aportó creatividad y desequilibrio, mientras que Enzo Fernández manejó los tiempos del equipo y fue el eje de gran parte de las jugadas ofensivas.

Otro punto alto volvió a estar en las tribunas. Los hinchas argentinos coparon el estadio y generaron una atmósfera que por momentos hizo sentir a la Selección como local. El aliento constante durante los noventa minutos fue una vez más una de las grandes fortalezas del equipo fuera del campo de juego.

La selección festeja de cara a sus hinchas. EFE

Lo malo

La principal preocupación pasó por Cristian "Cuti" Romero. El defensor debió abandonar el encuentro en el segundo tiempo tras sufrir un golpe en una de sus rodillas, justamente la misma zona donde había tenido inconvenientes durante su temporada en Inglaterra. Aunque las primeras sensaciones indican que no sería una lesión de gravedad, su salida encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

También hubo momentos en los que Argentina perdió el control del partido. Austria logró adueñarse de la pelota durante algunos pasajes y obligó a la Selección a correr más de la cuenta. Si bien el equipo de Scaloni terminó recuperando el dominio y nunca sufrió demasiado, hubo lapsos en los que no logró imponer su habitual autoridad.

En el plano individual, algunos futbolistas estuvieron por debajo de su nivel habitual. Alexis Mac Allister se mostró incómodo por momentos al desempeñarse en una posición más retrasada dentro del mediocampo. Nahuel Molina tuvo dificultades defensivas durante la primera mitad, aunque mejoró considerablemente después del descanso. Por su parte, Lautaro Martínez volvió a sacrificarse en la presión y el trabajo sin pelota, pero continúa sin encontrar el gol, una situación que seguramente preocupa más al propio delantero que al cuerpo técnico.

Argentina ganó, convenció en muchos aspectos y selló su clasificación anticipada. Sin embargo, el Mundial exige perfección y el equipo de Scaloni sabe que todavía hay detalles por ajustar antes de los cruces decisivos.