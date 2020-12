Esto es CARNE, el gran proyecto de Mauro Colagreco en Argentina

Julio 2018

Pero… ¿quién es Mauro Colagreco? Si no lo sabés, seguro que te suena. Claro, es el chef argentino con mayores reconocimientos a nivel internacional. Hace 18 años partió hacia Europa, y hoy tiene el restaurante de Francia mejor posicionado del país en el ranking The World's 50 Best Restaurants (puesto 3 en el mundo). También tiene una brasserie en París que se llama GrandCoeur. Y en Argentina tiene la cadena de hamburgueserías CARNE.

¿Cuál es el gran logro de esta hamburguesería? Además de ofrecer unas ricas hamburguesas, simples, súper completas y suculentas, con unas papas soñadas y un kétchup casi adictivo, el gran logro está dado por “el lujo” que le brindan a los comensales en los productos utilizados para la elaboración.

“En Argentina tengo un gran proyecto, que es Carne, en el cual ya tenemos 3 locales, es bastante, por suerte uno de mis socios es mi hermana y es quien lo lleva adelante. Tengo fe ciega, y lo está llevando muy bien.” Mauro Colagreco.

La encargada de seleccionar los proveedores de CARNE es la hermana de Mauro, Carolina Colagreco, quien nos dice: “Lo que le ofrecemos a la gente, lo que transmitimos de Mirazur es el concepto de lujo en el producto. El concepto de lujo es poner en el comensal lo mejor.”

De esto estamos hablando: quesos artesanales sin conservantes, lechugas y tomates orgánicos, huevos de gallinas “de pastoreo”, pepinillos encurtidos el mismo día que son cosechados, panes de masa madre de 100 años… Así puedo seguir mencionando más productos, sus características y su historia. Y por sobre todo, las historias atrás de cada persona que produce, el proceso que lleva encontrarlos, hacerles un seguimiento (trazabilidad) y garantizar mucho más que calidad. Garantizar mejorarle la vida a muchas personas.

Estos son los valores y compromiso que Mauro Colagreco pone en su proyecto en Argentina. Más trabajo, y en mejores condiciones, con un fuerte compromiso social y de cuidado del medio ambiente.

Rafael Lima, el gerente general y cuñado de Mauro, cuenta cómo surgió este proyecto: “A Mauro le gustan mucho las hamburguesas, tenemos hijos de la misma edad, somos amigos además de parientes, y siempre quisimos hacer algo juntos."

"Un día dijo: -Quiero hacer una hamburguesa, pero que esté hecha con el mejor producto. Y así surgió CARNE.”

El proyecto nació hace tres años y medio, con una preparación previa de un año completo antes de abrir. El primer local, en La Plata, abrió el 21 de enero de 2016, en diciembre del mismo año abrió el local de Olivos, y por último en septiembre de 2017 el local de calle Defensa, en el barrio de Montserrat, cercano a Casa Rosada. (Se viene el primer local fuera de Buenos Aires en diciembre 2020, en Mendoza).

“Mauro desarrolló todo en Francia, pero implementarlo acá nos llevó mucho trabajo y esfuerzo. Hasta que logramos una hamburguesa con lo mejor que hay en producto en Argentina. Lo importante es que la gente sepa lo que está comiendo, de dónde vino, y quién lo hizo, por eso mostramos quiénes están atrás” nos comenta Rafael.

Los tomates “de invierno” (es decir en la época que no hay buen tomate fresco disponible) son en conserva de la cooperativa “Campesinos sin Tierra” de Mendoza. Los pepinillos encurtidos también son mendocinos, de la empresa Cristo de los Cerros, quienes realizan un trabajo muy especial a pedido de Mauro: el mismo día que lo cosechan los colocan en una salmuera con especias . Y así, cada ingrediente tiene un pequeño productor atrás, que Carolina Colagreco va conociendo e incorporando en este transitar de crecimiento.

El tomate de verano es de La Plata, certificado orgánico, de producción propia. Cuentan con sesenta variedades. En temporada los exhiben y los venden en bandejitas a los mismos clientes.

“Mauro es una persona que tiene mucho compromiso con lo social y lo medio ambiental, intentamos reflejar eso en CARNE. Estoy convencida de que tenemos una hamburguesa muy diferente porque el gran secreto está en las ideas de Mauro, las desarrollamos y eso crea el concepto” nos comenta Carolina Colagreco, y continúa: “En Argentina no habían kétchups que no partieran de concentrado de tomate, la mayoría importado de China. Insistimos y logramos hacer un kétchup 100% con producto fresco, con tomates de Cañuelas, no certificados orgánicos pero en proceso."

“A veces nuestros pedidos son disparadores para que los productores crezcan y surjan nuevos proyectos. Tenemos muchos, tercerizamos varias cosas, pero siempre hacemos seguimiento, auditamos e intentamos ayudarlos a mejorar” Carolina Colagreco

Qué comimos

Una hamburguesa CARNE, la más completa de todas. La hamburguesa en sí está hecha de carne de pastura, madurada, y apenas tiene sal. Además lechuga y tomate orgánicos, cebolla colorada, pepinillos, queso artesanal y huevo de granja. Unas papas fritas de lujo, y una bebida (yo probé la cerveza artesanal). Si querés vino, ofrecen el Tintillo de Santa Julia.

También probamos una Hamburguesa Vegetariana, cuya “carne” es una gírgola carnosa y sabrosa, aderezada con un tapenade. Con pan de cúrcuma, sésamo negro, y un queso especial. La súper recomiendo.

Tres o cuatro veces al año lanzan diferentes “Ediciones limitadas” con nuevos quesos, o carnes fuera de lo común. Como fue el caso de la carne de búfalo, o el pan de remolacha.

Para el Mundial de fútbol ofrecieron una hamburguesa 100% de cerdo, con pan redondo, con una corteza similar a la baguette o pan francés.

Desayunos

También se puede desayunar. Las tostadas vienen con un queso in–cre–í–ble del maestro quesero Juan Grande (de Lincoln, provincia de Buenos Aires), un yogurt artesanal de leche de búfala, dulce de leche de Las Quinas, néctar de sauco de la China Muller… En fin, de no creer la variedad y calidad.

¿Qué palabras describen a CARNE?

Rico, simple, lujoso, solidario, responsable, divertido, honesto. Imperdible. Vas a comer sin miedos, disfrutando, sabiendo lo que estás comiendo. Y vas a querer volver, como yo.

. Website Mirazur http://www.mirazur.fr/

. Website GrandCoeur https://www.grandcoeur.paris/

. Website CARNE http://www.carnehamburguesas.com/es/

Próximamente en modalidad take away y delivery: Agustín Álvarez y Paso de los Andes, 5a Sección, Mendoza.

Esta nota fue realizada en Julio 2018.

Seguime en mis redes: Facebook Alicia Sisteró Instagram @aliciasistero Twitter @aliciasistero