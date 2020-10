El chef del mejor restaurante del mundo abre su hamburguesería en Mendoza

El chef Mauro Colagreco, argentino, oriundo de La Plata, y residente en Francia, es el creador de la cadena de hamburgueserías "Carne", cuyo fundamental diferencial es la implementación de principios de sustentabilidad. Sus banderas son el cuidado del medio ambiente, la utilización de productos orgánicos, el compromiso social y económico con su entorno acompañando a pequeños productores, y la excelencia en la calidad.

Hasta ahora Carne tiene tres locales en Argentina con atención al público, los cuales están ubicados en Buenos Aires (La Plata, Vicente López y Montserrat). El local de Mendoza, que ya está en obras, abrirá probablemente en diciembre, y será el primero fuera de Buenos Aires (y la primera franquicia). Ofrecerá en principio servicio de delivery y take away, para luego abrir el salón con mesas para que los clientes puedan disfrutar in situ de los productos.

Mauro Colagreco es el chef argentino con mayores reconocimientos a nivel internacional. Partió a Francia hace casi 20 años para formarse profesionalmente y se quedó. Allí abrió después de unos años el restaurante Mirazur, que hoy ya cuenta con 3 estrellas Michelin, y fue posicionado en el puesto #1 del ranking “The World’s 50 Best Restaurants”. También tiene una brasserie en París que se llama GrandCoeur, y en Estados Unidos Grill 58.

¿Qué tienen de especial estas hamburguesas?

Simpleza, y calidad sobre todo, en base a la elección de productos de excelencia que respetan el medio ambiente, logrando un resultado exquisito y saludable. El pan es casero y artesanal, elaborado con una fórmula exclusiva desarrollada por Colagreco y un panadero de City Bell. El ketchup está hecho con tomates de producción propia, sin conservantes. Los tomates, fuera de temporada, son en conserva, de una cooperativa de Lavalle, Mendoza.

La hamburguesa completa va con panceta, queso, cebolla, lechuga, huevo y tomate. Hay siempre una opción vegetariana, que suele ser de hongos y cebolla caramelizada. También tienen de cerdo, proveniente de animales criados libres y alimentados sin hormonas.

El combo completo, saldrá aproximadamente $500.- ¿La novedad? que se puedan acompañar con diferentes vinos mendocinos. El local estará ubicado en la 5a Sección.

