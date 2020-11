Narda Lepes fue elegida mejor chef mujer de Latam por la lista 50 Best

La conocida cocinera argentina supervisa la cocina de Narda Comedor, abogando por los conceptos basados en vegetales en este país que ama la carne. Narda Lepes, la activista argentina de la alimentación y chef propietaria de Narda Comedor, es la ganadora del Latin America’s Best Female Chef Award 2020. En su octavo año, el premio presentado por Latin America’s 50 Best Restaurants busca apoyar la inclusión en la esfera culinaria y ayudar a inspirar a las futuras generaciones de mujeres en la cocina y más allá.

Lepes será honrada durante la cuenta regresiva virtual de la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, el 3 de diciembre. El premio es el segundo de una serie de premios especiales anunciados antes de la ceremonia de premios virtual, la cual busca apoyar al sector en toda la región en medio de uno de los tiempos más desafiantes para la industria de la restauración mundial.

El premio sigue al anuncio de Janaina Rueda como receptora del American Express Icon Award – Latin America y precede a los anuncios del Miele One to Watch Award el 10 de noviembre y del Estrella Damm Chefs’ Choice Award el 17 de noviembre.

Al enterarse de este reconocimiento Narda comentó: “Que te reconozcan siempre es un halago, y en tiempos como estos, donde todo se replantea , donde todo hay que tomarlo con mucha humildad , y todo cuesta cuesta mas, se agradecen mucho los premios de este tipo. Los reconocimientos de la lista 50 Best Restaurants están dirigidos a los restaurantes, a los equipos. Este, en cambio, es un reconocimiento individual y siento que los hombres también deberían tener el suyo. Todos los premios, individuales o colectivos, son un impulso para seguir con más fuerza. Los desafíos que tenemos por delante son sin precedentes, y como comunidad gastronómica es el momento de estar juntos y atentos. Es el momento de colaborar, estar unidos y compartir lo aprendido.”

“Es un honor ser nombrada Latin America’s Best Female Chef, especialmente en tiempos tan difíciles para la industria”, afirma Lepes.

“Ahora, más que nunca, necesitamos aprender los unos de los otros. Me enorgullecen las conexiones humanas que hemos fomentado a través de nuestro trabajo en Narda Comedor y espero seguir inspirando la conversación en torno a la alimentación”.

Lepes inició su carrera en París y posteriormente dirigió dos restaurantes de inspiración japonesa al regresar a Buenos Aires. Ella pasó a hacer su debut en la televisión en el programa El Gourmet, viajando por todo el mundo con el fin de explorar diferentes culturas a través de la comida y sus orígenes, y luego como jurada en MasterChef Argentina.

Después de conseguir su propio programa en 2003, publicó varios libros, incluyendo Comer y Pasarla Bien; Ñam Ñam, una guía para enseñarle a los niños y las niñas mejores hábitos alimenticios; y más recientemente en 2020, 201 Tips Para No Comer Como el Or**.

Su trabajo como escritora y presentadora de televisión la llevó alrededor del mundo, donde reunió la inspiración culinaria para su restaurante homónimo Narda Comedor en Buenos Aires. En su trabajo como empleador inclusivo, Narda Comedor contrata y entrena a mujeres de 60 años y mayores para que trabajen en las zonas de clientes (front of house) para el servicio de almuerzo e invita a chefs locales a su cocina para fomentar la comunidad. En Narda Comedor, los platos de Lepes le dan preeminencia a los vegetales y a las legumbres, con productos tales como la coliflor, la cebolla y las legumbres como protagonistas.

Uno de sus platos insignias ofrece una cebolla con un caldo de costilla reducido durante 72 horas, una creación jugosa y sabrosa que satisface el paladar y al mismo tiempo, es suave con el estómago. Otros que se destacan son la achicoria con crema de hierbas y huevo, y el repollo con puré de coliflor y morcilla. Lepes evalúa a todos sus proveedores de carne y vegetales para asegurarse de que tengan prácticas sostenibles implementadas.

“Con el premio Latin America’s Best Female Chef, celebramos a las pioneras de la industria quienes establecen un nuevo estándar de excelencia gastronómica. El compromiso firme de Lepes por abogar por una alimentación centrada en las plantas en un espacio inclusivo ha ayudado a inspirar una nueva ola de apreciación de los ingredientes frescos, la cual continuará floreciendo en toda la región”. William Drew, Director de Contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants

Este año, para destacar el amplio y diverso escenario gastronómico de la región y apoyar su recuperación, Latin America’s 50 Best Restaurants también presentará El Espíritu de América Latina, una colección de restaurantes casuales que han tenido un impacto positivo en sus comunidades y en la cocina local, ya sea durante la reciente crisis o durante un período sostenido de tiempo. Pendiente su anuncio el 24 de noviembre, esta colección sin ranking, estará junto a la tradicional lista de Latin America’s 50 Best Restaurants con el fin de concientizar acerca de la enorme variedad de restaurantes locales que representan el espíritu de la cocina latinoamericana.

Lepes se une a un selecto grupo de chefs reconocidas por su invaluable aporte a la gastronomía desde el lanzamiento de Latin America’s 50 Best Restaurants en 2013.

Entre las anteriores galardonadas con el Latin America’s Best Female Chef Award se encuentran Carolina Bazán, de Ambrosía en Chile en 2019; Pía León, de Central y Kjolle en Perú en 2018; Leonor Espinosa, de Leo en Colombia en 2017; Kamilla Seidler, de Gustu en Bolivia en 2016; la chef brasileña Roberta Sudbrack en 2015; Elena Reygadas, de Rosetta en México en 2014; y Helena Rizzo, de Maní en Brasil en 2013. Cada una fue honrada por su impacto positivo en la gastronomía de la región y la percepción de este en todo el mundo.

La cuenta regresiva virtual de la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, estará disponible en la página de Facebook de Latin America’s 50 Best Restaurants y en el canal de Televisión de YouTube de 50 Best Restaurants el 3 de diciembre.

El proceso de selección

El Latin America’s Best Female Chef Award es votado por más de 250 expertos de la industria de la restauración y gourmets cosmopolitas de toda la región, con un equilibrio de género de 50:50, quienes conforman la Academia de Latin America’s 50 Best Restaurants. La lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, votada por el mismo organismo, ofrece un panorama de las opiniones y experiencias de la Academia. Es un punto de referencia gastronómico reconocido a nivel mundial, el cual presenta las principales tendencias y destaca los restaurantes más increíbles en todos los rincones de la región. Lo que constituye los ‘best’ [mejores] se deja al juicio de estos gourmets de confianza y cosmopolitas. No existe una lista predeterminada de criterios, pero existen reglas de votación estrictas. El proceso de votación y los resultados de Latin America’s 50 Best Restaurants están sujetos a una adjudicación independiente por parte de los servicios profesionales de consultoría de renombre mundial de Deloitte.