50 Best Recovery: la campaña para el renacer mundial de los restaurantes

50 Best Restaurant's es el ranking de los mejores restaurantes del mundo. Existe una lista mundial y otras por continente. Argentina forma parte a nivel mundial, y también muchos de sus restaurantes están en el ranking de Latinoamérica.

William Drew, Director de Contenido para 50 Best, explicó sobre lo que están haciendo desde la organización para centrarse en la recaudación de fondos para ayudar a la recuperación del sector.

“Durante 18 años, The World’s 50 Best Restaurants ha destacado destinos gastronómicos excepcionales, chefs talentosos, Y tendencias gastronómicas. Alentó el debate, guió a los amantes de la comida e influenció el gastro-turismo en el proceso. En la crisis actual, con tantos restaurantes cerrados, chefs aislados, y planes de viaje en espera indefinida, no podemos cumplir nuestro papel de la manera habitual” declaró Drew.

La verdad es que este ranking se ha convertido a través de los años en una red que va más allá de los premios. Es una comunidad internacional que promueve la cooperación y forja amistades, con un fuerte sentido solidario. En estas circunstancias en el que el sector de la hostelería lucha por sobrevivir era imprescindible utilizar esta red para beneficio de muchos.

La organización de 50Best creó el programa 50 Best for Recovery.

¿De qué se trata 50 Best Recovery?

Es un programa de apoyo para recaudar fondos. En 2020 no se harán ceremonias de entrega de premios como es habitual, Por ello la organización se dedicará a recolectar efectivo para financiar a organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo, que estén ayudando a restaurantes y bares en su intento por sobrevivir y prosperar.

50Best y sus socios, liderados por S.Pellegrino, Acqua Panna y Perrier, están contribuyendo significativamente al 50 Best Recovery Fund, pero también necesitan las donaciones de los amantes de la comida y la bebida en todo el mundo para recaudar fondos suficientes. para tener un impacto positivo significativo para restaurantes y bares.



50 Best está publicando un libro de cocina electrónico titulado Home Comforts: recetas sencillas de los mejores chefs y camareros del mundo, que se podrá descargar a cambio de una pequeña donación en unas pocas semanas, y todas las ganancias van directamente al Fondo de Recuperación . Los principales chefs se han recluido en gran medida a sus casas, lo que ha llevado a muchos a desarrollar o volver a preparar platos fáciles pero deliciosos para ellos y sus familias, que ahora están felices de compartir. Muchas recetas irán acompañadas de sugerencias de cócteles complementarios de los mejores camareros del planeta. Pronto el libro será publicado para que se pueda descargar.

¿Cómo participar?

Los amantes de la comida y la bebida tendrán la oportunidad de participar en un concurso de redes sociales llamado #50BestRateMyPlate. Abierto a cualquier persona en todo el mundo, 50 Best está llamando a cocineros caseros y mixólogos aficionados para que preparen platos y cócteles inspirados en el libro de recetas Home Comforts, con las mejores ofertas juzgadas por los chefs y cantineros relevantes, y publicadas en 50Best. En las próximas semanas se comunicarán más detalles sobre cómo participar a través de las redes sociales y Centros de Recuperación.

A principios de junio, 50 Best también lanzará un sitio de subastas de "Oferta de Recuperación", donde los comensales pueden ofertar por una variedad de experiencias fuera de este mundo y artículos excepcionales donados por 50 Mejores chefs, cantineros y socios de marca. Los amantes de la comida no solo tendrán la oportunidad de reservar una delicia gastronómica personalizada que pueden esperar después de la pandemia, sino que también ayudarán a acelerar el proceso de recuperación.

¿Qué son los Centros de Recuperación?

Además de recaudar fondos, 50Best lanza 2 Centros de recuperación en línea, dedicados a restaurantes y bares, respectivamente. Allí estarán reuniendo y generando contenido que ofrecerá asesoramiento, información e inspiración para negocios de restaurantes y bares, así como más información para aquellos que buscan retribuir al sector de la hospitalidad.

Los canales de contenido de 50 Best se concentrarán en gran medida en las formas en que todos pueden ayudar a la recuperación, así como en reconocer la pasión, la habilidad y la determinación de restaurantes, chefs, cantineros y sus equipos a medida que avanzan hacia la reapertura y la revitalización.

Esto se convertirá en un gran evento virtual, la Cumbre de Recuperación, que tendrá lugar durante varios días en septiembre, con un claro enfoque en explorar cómo el mundo de los restaurantes puede prosperar una vez más. Con una variedad de eventos que incluyen clases magistrales, charlas, estudios de casos, entrevistas y foros de discusión, la Cumbre reunirá a la comunidad gastronómica mundial en línea para compartir aprendizajes y explorar visiones del futuro para restaurantes y comensales.

¿Importarán las clasificaciones en el futuro?

Las listas de los 50 Mejores Restaurantes del mundo, y la de los 50 Bares, como así también las listas regionales de Asia y América Latina, son una herramienta importante en la promoción de restaurantes y bares a nivel internacional. También brindan inspiración a los consumidores ansiosos de experiencias emocionantes y variadas, exponiendo las gemas ocultas y las regiones culinarias menos conocidas al centro de atención mundial. También forman la base de proyectos de gran alcance como 50 Best Discovery, que se lanzó el año pasado para mirar más allá de las listas y revelar más restaurantes y bares que están listos para ser explorados.

Sin embargo, eso no significa que 50 Best no evolucionará para reflejar transformaciones fundamentales provocadas por la pandemia de coronavirus. Los comportamientos del consumidor sin duda cambiarán, ya sea a mediano plazo o permanentemente; los modelos de negocios ya se están ajustando; patrones de viaje radicalmente alterados; valores centrales reevaluados. Nadie sabe aún exactamente cómo será el sector de alimentos y bebidas en los próximos meses, y mucho menos en los años venideros. Sin embargo, creemos firmemente que la celebración de los principales restaurantes y bares será más vital que nunca para restablecer la confianza y la emoción entre el público en torno a dónde eligen comer y beber.

Por lo tanto, esto seguirá siendo un enfoque a largo plazo para 50 Best. Pero en este momento la organización de “la lista” propone trabajar juntos para ayudar a los restaurantes y bares a recuperarse, reabrirse y traer momentos de alegría y unión al mundo una vez más.