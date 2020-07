Pan & Oliva: te mostramos el almuerzo ¡y te contamos quién ganó!

Desde hace ya mucho tiempo, cerca de 7 años, recomiendo restaurantes desde este espacio, Food Lovers. Ya sea con formato de reseña o crítica, cuento cómo me fue en diferentes comidas, eventos, o degustaciones, en Mendoza o en mis viajes, pero siempre por escrito. Muchas veces a través de mis palabras y fotos es probable que los lectores no alcancen a captar todos los detalles. Es por eso que se me ocurrió sumar este espacio de "reseña en vivo", mostrando sin filtros qué sucede durante una visita a un restaurante.

Esta primera experiencia #FoodLoversenVivo fue en Pan & Oliva, el restaurante de la olivícola Zuelo de Familia Zuccardi (en Maipú), que abrió sus puertas en abril de 2012. Nos recibió su sommelier, José Laguna, quien junto al chef Matías Aldasoro, nos atendieron de lujo, y contestaron todas las preguntas del público conectado a través de Instagram. Me acompaño en la mesa compartiendo el almuerzo, la diseñadora y food stylist Carolina Aranda, una amiga, pero además columnista de Food Lovers.

Estamos viviendo una situación muy particular a raíz de la pandemia, y mostrar cómo se aplican los protocolos de seguridad previniendo la propagación del COVID19 era uno de las premisas que fijé. Es probable que muchos se imaginaran que esta vivencia podría ser parecida a la visita a un hospital... ¡pero no! Botellitas de alcohol en gel, alfombras sanitizantes, cocina a la vista, camareros con tapaboca y respetando distancias, carta online, declaración jurada para comensales... todo en orden, pero con una calidez por parte del personal del restaurante que hicieron de este almuerzo transcurriera con una atmósfera muy agradable.

Un almuerzo en Pan & Oliva (o en cualquier lugar en el que almorcemos un sábado al mediodía con un plan de relax) dura entre 2 y 3 horas. En esta ocasión pedimos que los platos salieran lo más rápido posibles, y redujimos el paso de entrada, principal y postre a tan solo 1 hora. Es por eso que todo estuvo bastante acelerado, y pudimos probar los platos pero no alcanzamos a terminarlos. Finalizada la transmisión, comimos algunos otros bocados... ¡imposible parar!

Nuestro almuerzo estuvo compuesto por:

2 tapas de entrada ($420* c/u): Acelgas de la huerta salteadas, huevo de campo poche, uvas pasas de la finca y nueces; y Pimientos calaorra, requesón de cabra, miel orgánica de chañar y tostón de campo.

Tostón con pimientos

2 platos principales: Pappardelle caseros frescos con salsa de tomates organicos y rucula ($600*); y Milanesa de ternera a la napolitana con omelete de huevo de campo ($650*).

Pasta, la especialidad de Pan & Oliva

2 postres: (($350 c/u): Queso y dulce (queso fontina y queso de cabra, pan de membrillo, dulce de durazno y dulce de damasco) frutos secos; y Mousse de chocolate y Malamado Malbec, membrillos estofados y pralinés de frutos seco. Mousse de chocolate

Acompañamos con Santa Julia Viognier ($230* la botella) y El Burro Santa Julia ($565* la botella)

La cuenta total fue de $3.625*, pero realmente podríamos haber pedido solo un postre, solo una entrada, para compartir, y solo una botella de vino en vez de dos (queríamos probar varias cosas, no alcanzamos a comernos todo, las porciones son enormes), Por lo tanto la cuenta hubiera sido de $ 2.625* para 2 personas.

En este link para se puede ver la experiencia completa en vivo transmitida a través de la cuenta IG de MDZol, este sábado 11 de julio a las 13:30 hs:

¡TENEMOS GANADORA!

Sorteamos un almuerzo completo en Pan & Oliva entre todos los que participaron con comentarios y preguntas, durante la transmisión. El voucher consta de entradas, principales, postres a elección, y vino, para 2 personas. La ganadora es Florencia González.

PAN & OLIVA

. Dirección: Ruta 33, Km 7,5, Maipú. (a unos 30 km de la Ciudad de Mendoza)

. Días y horarios: fines de semana y feriados al mediodía. Se requiere reserva.

. Más info y reservas: en este link de Guía Mendoza Gourmet.

. Costo del cubierto: $20

. La carta de comidas con precios puede verse en este link

. Se pueden pedir vinos por copa.

. Actividades turísticas suspendidas por la pandemia, hasta nuevo aviso (degustaciones, clases de cocina, visitas a la almazara, cosecha, etc.)

*Precios Julio 2020

Agradecemos a los anfitriones ¡que nos recibieron tan bien! el Sommelier de Familia Zuccardi, José Laguna, y al chef, Matías Aldasoro, que trabaja desde 2008 para la empresa.

Seguime! Facebook Alicia Sisteró Instagram @aliciasistero Twitter @aliciasistero