Lo hizo otra vez: Mallman abrió un nuevo espacio gastronómico en una bodega

Aunque por ahora no se puede visitar mientras dure el aislamiento social por la pandemia, ya se puede consumir la nueva propuesta del chef Francis Mallmann a través de pedidos a domicilio o take away (pasar a buscar). El nuevo espacio gastronómico funciona en la Bodega Kaiken, ubicada en Vistalba, Luján de Cuyo. El público pronto podrá disfrutar del paisaje maravilloso, una degustación de vinos, y la cocina del chef más famoso de Argentina.

Este nuevo espacio gastronómico se denomina "Ramos Generales", y ofrece un menú informal con empanadas y sándwiches gourmet.



La intención es que los comensales tengan una experiencia gourmet de carácter informal y relajada, sin relegar calidad y poniendo de relieve los aromas y sabores de la región, que tan bien se combinan con los vinos de la bodega.



El nombre “Ramos Generales” está inspirado en los antiguos almacenes, lugares con misticismo, con historia y con variados artículos útiles para la vida familiar en el campo. Un lugar donde los aromas se mezclan entre las especias, las harinas, los quesos, los chacinados, el café en grano y con miles de productos más, completando una gran experiencia que siempre invita a volver.

Nació con la idea de complementar la propuesta de enoturismo que ofrece Bodega Kaiken, las que incluyen visitas tanto a sus viñedos como a su preciada cava de barricas, finalizando con una degustación de sus mejores vinos, para disfrutar copa en mano de la increíble vista a la Cordillera de los Andes.





Los días de servicio son los viernes y sábados al mediodía y a la noche, y domingos al mediodía. Las zonas de entrega, son los alrededores de la bodega (Luján de Cuyo -Centro, Chacras de Coria, Vistalba, Zona Boedo y Huerto del Sol).

Los platos a elegir son empanadas mendocinas y empanadas de queso (6 u $550 - 12 u $950)*; sándwiches varios (entre $430 y $650)* de pollo, lomo, pescado y veggie; y postres ($280)* como panqueques de dulce de leche o frutas quemadas con crema.

Para hacer pedidos: tel. 261 353 0789. Se puede pagar con tarjetas de crédito, mercado pago, y transferencia bancaria.

Más info en este link.





