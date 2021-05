Suave y delicioso: ¿cómo hacer queso cottage en casa?

Es uno de los quesos más deliciosos y singulares del mundo. A continuación, compartimos la receta y todo lo que hay que saber para preparar un exquisito queso cottage de forma casera. ¿Te animarías a hacerlo?



Además de su increíble sabor, este queso cuenta con la ventaja de que su elaboración es tan rápida como sencilla y que para la misma no se necesitan de muchos ingredientes.



Por lo demás, se trata de un queso que se puede disfrutar por sí solo y que también es muy versátil: es ideal para combinar con frutas, frutos secos y semillas, y para untar en tostadas o utilizar como aderezo en sándwiches y ensaladas.

Fuente: Ok Diario

Por otra parte, al ser similar a la ricotta, se presenta como una excelente alternativa al relleno de pastas como los canelones. Una vez que lo pruebes lo más probable es que se te ocurran muchos usos más.

Queso cottage: todo lo que se necesita

Ingredientes. Para preparar este queso de forma casera solo se requiere de:

1,5 lt. de leche.

3 limones.

1/2 cucharadita de sal.

1/2 cucharadita de cloruro de calcio.

En cuanto a la leche, lo ideal es que sea entera. Sin embargo, esto queda a elección personal, por lo que se puede optar por alguna versión descremada, parcialmente descremada y demás.

¿Cómo hacer el queso cottage de forma casera?

Elaboración. Ante todo, lo primero que hay que hacer es extraer el jugo de los limones y dejarlo listo para el momento en que haya que utilizarlo.

A continuación, hay que colocar la leche en una olla pequeña o cacerola y llevar a fuego entre mediano y alto.



Es importante no descuidar este paso ya que la leche no debe llegar al punto de ebullición. Si se cuenta con un termómetro de cocina, la temperatura límite es la de 90°C. De lo contrario, basta con observar cuando se empiezan a formar pequeñas burbujas para saber cuándo es el momento de retirar la leche del fuego.



Apenas hecho esto, hay que incorporar el jugo de limón y el cloruro de calcio. Luego, con un cucharón de madera, revolver de forma lenta y constante hasta que la preparación quede cuajada.



Una vez que se obtiene la consistencia buscada, dejar reposar por al menos 15 minutos y luego colocar la preparación sobre un colador. Dejar que se escurra por 1 hora.



Transcurrido este tiempo, el queso cottage ya está listo y a punto para disfrutar. ¿Un consejo? Si se quiere obtener una consistencia aún más suave y cremosa, se puede agregar un poco de yogurt natural (por las cantidades mencionadas, en este caso corresponderían unos 125 ml), siempre mezclando para que quede bien integrado.



