Cocina básica: cómo hacer ñoquis caseros y no morir en el intento

Los famosos "ñoquis del 29" por suerte pueden consumirse cualquier día del mes, y son tan pero tan fáciles de hacer, que ni siquiera los tenés que cocinar un fin de semana. Cualquier almuerzo entre semana puede ser cubierto con unos ricos ñoquis caseros. Eso sí, hay que seguir los pasos cuidadosamente para no meter la pata. Los principales problemas que suelen surgir, es que se deshacen, o quedan muy duros, o también pueden llegar a quedar chiclosos.

Receta básica

Ingredientes para 4 porciones

1 k de papas

1 huevo

Sal

330 g de harina (más o menos)

Nuez moscada

Agua

Sal

Procedimiento

Cocinar las papas en agua y sal. Hacer un puré. Dejar que se enfríe. Condimentar con nuez moscada, sal si hace falta, y también puede agregarse pimienta. Añadir harina y amasar hasta que quede una masa suave y tierna (evitar amasar y presionar mucho). Hacer tiras tipo "chorizo", finas. cortar en trocitos, y pasar por un tenedor o madera acanalada para marcar ñoquis. Colocar en una fuente o mesa con harina para evitar que se peguen. Poner agua a hervir. Colocar los ñoquis y bajar el fuego. Cuando suban a la superficie, retirar, escurrir, y servir con alguna salsa.

Tips

. Usar poca harina así salen más tiernos y esponjosos

. Utilizar el puré frío para que absorban menos cantidad de harina

. Cuando se hacen de ricotta, se debe drenar la ricotta al menos 1 hora

. Al cocinarlos, el agua no debe hervir y no se debe tapar la olla para que no se rompan o desarmen (cuando llevan poca harina son más frágiles)

. Al armarlos, pasarlos por un tenedor o tablita acanalada para ñoquis "rallados", de esta forma se cocina más rápido.

. Se pueden congelar, y luego se colocan en agua hirviendo congelados.

. Regular la cantidad de harina más allá de lo que diga la receta. Puede variar lo que absorba de acuerdo a la humedad del puré.

