¡Papas para explotar de placer! 8 maneras de hacerlas

La papa es un producto de origen americano pero popular en todo el mundo. Tiene fama de mala amiga de las dietas para adelgazar, pero algunos nutricionistas las incluyen. Existen miles de variedades, aunque creamos que solo hay algunas pocas (las que conseguimos en la verdulería del barrio). La papa es versátil, puede acompañar infinidad de platos, o puede ser el ingrediente imprescindible por sí misma en un plato principal. Lo que no está en duda, es que el mundo ama la papa.

A continuación dejamos algunas recetas y tips para prepararla. Y ¡atentos! Nunca hay que congelarlas.

Papas soufflé

Se cortan en rodajas de 3 mm y se fríen en aceite a baja temperatura, unos 130ºC. Se sacan, se escurren, y se vuelven a sumergir pero en aceite a 180ºC. Con este contraste de temperaturas, se inflan.

Puré de papas

Hervir las papes, escurrir, prensar, mezclarlas con manteca y leche (unos 50 g de manteca y 200 cc de leche para 1 k de papas).

Papas al horno

Blanquearlas en agua con sal, luego cubrirlas con un poco de aceite y llevarlas al horno. Condimentar con sal y pimienta.

Papas confitadas

Cocinarlas con 2 partes de agua y 1 de manteca, Dejar hervir a fuego lento, hasta que el agua se evapore y quede la manteca. Dejar cocinar unos minutos más hasta que las papas estén tiernas y de un color dorado traslúcido.

Papas fritas

Cortar las papas en cuña o en bastón. Calentar bastante aceite en una olla hasta 180ºC, introducir las papas. El tamaño debe ser parejo. Retirar y colocar en papel absorbente. No tapar para que no se humedezcan y permanezcan crocantes. El aceite debe ser abundante, para que no se peguen.

Papas hervidas

Pelar y cortar las papas en trozos de similar tamaño para que la cocción sea pareja. Poner abundante agua a hervir. Sumergir las papas. Sacar del fuego cuando estén tiernas sin que lleguen a deshacerse.

Papas rejilla y acanaladas

Estos cortes especiales se logra para el efecto rejilla pasando la papa por una cuchilla acanalada de mandolina. Se rota a 90º y se vuelve a pasar. Así sucesivamente. Y para las acanaladas, se hace lo mismo pero una sola vez. Se pueden freír, hornear o hervir.

Papas rösti

Este plato de origen suizo es casi como una tortilla pero sin huevo. Se puede hacer con papa en juliana, rebanadas o rallada. Y se le pueden agregar diferentes ingredientes como cebolla o panceta. Se mezclan los ingredientes, y se colocan en una placa o sartén, se cocinan de un lado y luego del otro. También se pueden hacer fritas.

Fuente: 1000 claves para los amantes de la cocina, de Otilia Kusmin.

