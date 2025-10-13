Victoria Beckham brilló con un tajo en la falda que quitó el respiro: la foto

Victoria Beckham apostó por su sello minimalista y arrasó en Londres con un outfit blanco que fue protagonista absoluto del evento de presentación de su serie.

En Londres, el estreno de la docuserie “Victoria Beckham ” fue la síntesis perfecta del recorrido de una mujer que pasó de ícono pop a emblema de la elegancia británica. Acompañada por su familia: David, Romeo, Cruz, Harper y la novia de su hijo, Jackie, la diseñadora vivió una noche que fue puro orgullo.

El documental, que repasa su vida desde los años de Spice Girls hasta la consolidación de su imperio de moda, la mostró en su faceta más humana. “Estoy tan orgullosa de lo que hemos construido juntos y de estar aquí con mi familia esta noche. Gracias a la gente increíble que trabajó tan duro para que esto sucediera. ¡Los quiero mucho a todos!”, escribió en sus redes, emocionada.

Para la ocasión, Victoria apostó por un look total white que fue el epítome de su estilo pulido y minimalista, que constó de una blusa con escote en V, falda de cintura alta y un blazer a juego, acompañados por zapatos negros de punta fina.

David Beckham se mostró impecable en total black, y sus hijos, también enfundados en tonos neutros, acompañaron el tono elegante de la noche. Solo Romeo, el mayor, decidió seguir la paleta blanca de su madre, luciendo un blazer y pantalón blanco con remera básica y zapatos marrones.

El documental incluyó apariciones de Anna Wintour y Tom Ford, quienes analizaron la evolución de Victoria como figura de la moda. También abordó los desafíos financieros de su marca y la transición de su imagen pública, de estrella del pop a diseñadora reconocida.