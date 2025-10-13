Cuatro errores en el diseño de un jardín

Un buen jardín se mantiene al margen de las modas, ya que la belleza de lo estético va de la mano de la funcionalidad (es decir, que resulte fácil y práctico) . No siempre es así, ya que un jardín puede ser una obra de arte ante cualquier mirada, pero todo lo contrario al momento de mantenerlo.

No planificar el recorrido a pie por el jardín . Un buen diseño de jardín no solo debería dar la sensación de estar contemplando una hermosa pintura, sino de estar adentro de ella también. Y cuando se contempla el plano general de una obra los senderos o caminos se distinguen muy bien. En el diseño de un jardín con frecuencia esto resulta olvidado o pasado por alto. Los jardines son para ser utilizados.

Colores: usar paleta limitada no necesariamente lo hace elegante. Tener un orden en los colores evita que se desate un caos visual. Es común que muchos renuncien a tener un jardín con identidad propia y se limiten a elegir las mismas plantas con el mismo color para obtener como resultado un jardín poco estimulante y, muy estéril. ¿Cómo se cambia esto? Con un enfoque hábil para abarcar el color en todo su esplendor logrará el efecto deseado.

Lugares temáticos para descansar y comer. Se los llama cenador y es una estructura cubierta que se halla en un jardín y se los usa como espacio para el descanso. Puede estar hecho de aluminio y decorado con plantas trepadoras. ¿Por qué no se recomiendan los que son temáticos? Porque están mal hechos o hacen ruido a la vista con solo verlos. Es más fácil y mucho más económico plantar un árbol trepador y meter allí una pérgola: el resultado es que se va a crear un espacio atractivo para descansar.

cenador

Cenador de policarbonato valuado en casi 6,2 millones de pesos. Fuente: Mercado Libre.

Dejar demasiado espacio para el césped. Maximizar el potencial de una parcela depende de una planificación experta del jardín . Antes de hacer alguna obra vale la pena estudiar el bien espacio. Es común ver grandes extensiones de jardín abandonadas para el césped. En lugar de tanto jardín a medias, además del espacio destinado al césped en su justa medida también se podría destinar para variedades de plantas, estanques, asientos, fuentes de agua, canteros elevados, árboles y hasta senderos serpenteantes.

Crédito de la imagen Annaick Guitteny

Un jardín que impacte en los sentidos

Un jardín debe tener un impacto profundo en todos nuestros sentidos. Además de hacerse para que sean recorridos, un jardín también tiene como fin el ser explotado porque de ese modo se aproxima a los sentidos para así vivir una experiencia única con la naturaleza.