El insecto que todos ahuyentan, pero que salvará al limonero de las plagas

La mantis religiosa es la salvación para el limonero. Ayuda a planta a combatir las plagas de manera ecológica.

Un limonero en el jardín es un verdadero tesoro, aunque a veces es difícil mantener la planta libre de plagas. Existe un insecto que muchos ahuyentan, pero en realidad es un guardián para el cítrico. Se trata de la mantis religiosa.

Guardián para el limonero A diferencia de otros insectos, las mantis es una depredadora de élite como dicen algunos. Su presencia no es una amenaza, sino una señal de equilibrio ecológico en el jardín. Su “menú” diario abarca a los enemigos del limonero como pulgones, moscas blancas, polillas, orugas, saltamontes y pequeños escarabajos.

La mantis religiosa se destaca por su paciencia. Por su capacidad de mimetizarse con el verde de las hojas permaneciendo inmóvil hasta que detecta una plaga. En lugar de los químicos, este insecto ofrece un control biológico gratuito y ecológico.

La manzanilla es el ingrediente clave para mantener tu limonero sano y sin plagas, te contamos cómo lograrlo Foto: Freepik El limonero está a salvo con la mantis religiosa. La temporada alta para estos insectos coincide con el despertar del jardín: la primavera y el verano. Los mejores son los meses de calor cuando el ecosistema de los cítricos se vuelve más activo, ofreciéndoles el banquete necesario para instalarse.