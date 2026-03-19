El insecto que todos ahuyentan, pero que salvará al limonero de las plagas
La mantis religiosa es la salvación para el limonero. Ayuda a planta a combatir las plagas de manera ecológica.
Un limonero en el jardín es un verdadero tesoro, aunque a veces es difícil mantener la planta libre de plagas. Existe un insecto que muchos ahuyentan, pero en realidad es un guardián para el cítrico. Se trata de la mantis religiosa.
Guardián para el limonero
A diferencia de otros insectos, las mantis es una depredadora de élite como dicen algunos. Su presencia no es una amenaza, sino una señal de equilibrio ecológico en el jardín. Su “menú” diario abarca a los enemigos del limonero como pulgones, moscas blancas, polillas, orugas, saltamontes y pequeños escarabajos.
La mantis religiosa se destaca por su paciencia. Por su capacidad de mimetizarse con el verde de las hojas permaneciendo inmóvil hasta que detecta una plaga. En lugar de los químicos, este insecto ofrece un control biológico gratuito y ecológico.
La temporada alta para estos insectos coincide con el despertar del jardín: la primavera y el verano. Los mejores son los meses de calor cuando el ecosistema de los cítricos se vuelve más activo, ofreciéndoles el banquete necesario para instalarse.
Es por eso que al ver una mantis religiosa en las ramas del limonero no hay que espantarla. Se está preparando para atacar a los invasores que quieren dañar la cosecha de los cítricos.