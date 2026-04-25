Stefi Roitman impone el look de bikini con borcegos para el otoño: te lo mostramos

Stefi Roitman compartió una serie de fotos de sus looks y algunos resultaron muy inesperados. No te pierdas las imagenes en la nota.

Stefi Roitman dejó ver en redes una seguidilla de looks que acompañaron distintos momentos de su rutina. En esas imágenes, donde apareció junto a Ricky Montaner o sola, la moda se sintió cercana, casi como una extensión natural de su día a día.

Uno de los primeros estilismos que llamó la atención fue el de la microbikini a lunares, una pieza que reinterpretó el clásico print retro con una paleta en marrón chocolate y círculos en tono naranja, y que se integró a un conjunto más urbano con pantalón negro ajustado estilo capri y borcegos de caña media.

En otra imagen apostó por un pantalón tiro bajo en color bronce con acabado metalizado, claramente anclado a una nostalgia noventosa. La prenda contaba con bolsillos laterales y un cinturón de cuero marrón, que se equilibró con un top blanco básico de algodón. El abrigo largo beige satinado que llevó por encima terminó de ordenar la silueta, dándole estructura y elevando el conjunto hacia un terreno más sofisticado sin perder la impronta relajada.

En otro momento, la elección viró hacia un registro más calmo pero igual de efectivo, y lució un conjunto monocromático en amarillo pastel, compuesto por top sin mangas con cuello polo y pantalón a tono. El detalle de la cartera pequeña de red tejida cruzada sobre el pecho le dio una dimensión artesanal que va con la tendencia actual donde lo hecho a mano recupera fuerza frente a lo industrial.

Ya en modo nocturno, la modelo optó por un vestido largo con estampa orgánica en tonos dorados y verdes oscuros, con escote pronunciado y espalda descubierta. Agregó un cinturón ancho de croco en cuero negro con hebilla dorada que le marcó la silueta y le dio carácter, mientras el saco y la cartera marrón mantenieron la cohesión visual.