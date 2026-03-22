Ovnis en Argentina: todos los casos de 2025 y la verdad detrás de cada avistamiento

Cada vez que aparece un punto luminoso en el cielo, la reacción es casi automática: alguien filma, alguien sube el video y la palabra “ ovni ” vuelve a circular. En 2025 no fue la excepción. Desde el norte argentino hasta la Patagonia , decenas de personas reportaron fenómenos que, a simple vista, parecían imposibles de explicar.

Pero esta vez hubo una diferencia clave: todos los casos fueron analizados por un organismo oficial. El resultado sorprendió incluso a los más escépticos.

El Centro de Investigación Aeroespacial ( CIAE), dependiente de la Fuerza Aérea Argentina , estudió 28 episodios con evidencia concreta registrados durante el año. La conclusión es directa y contundente: todos los avistamientos tuvieron una explicación de origen conocido. No hubo naves desconocidas, ni fenómenos inexplicables desde el punto de vista científico. Pero eso no significa que los casos no sean impactantes.

Los testimonios analizados tienen algo en común: todos describen escenas que, en el momento, parecían extraordinarias.

El punto clave es que la percepción humana, sumada a la tecnología, puede jugar en contra.

Los casos más llamativos de Argentina

ovni argentina Caso ocurrido en Pilar en enero de 2025. Foto: Centro de Investigación Aeroespacial

Luces de colores en Buenos Aires: el “ovni” que era un dron

En Pilar, una persona filmó durante más de dos minutos un objeto con luces que cambiaban constantemente entre rojo, verde, blanco y naranja. El patrón no coincidía con aviones. Tampoco con helicópteros. La explicación llegó después: era un dron con luces LED en vuelo nocturno

Un detalle no menor: muchos drones cambian sus luces según el estado del equipo, lo que genera efectos visuales poco habituales para quienes no están familiarizados.

ovni argentina (1) Hecho ocurrido en Jujuy. El testigo envió al Centro de Investigación Aeroespacial esta foto señalando que vio algunos puntos luminosos en movimiento y llegó a fotografiar, con larga exposición, sus trazas de desplazamiento. Foto: Centro de Investigación Aeroespacial

Jujuy: el fenómeno que desconcertó durante días

En Cusi Cusi, vecinos reportaron luces que aparecían todas las noches, se movían en distintas direcciones y hasta parecían cruzarse. El fenómeno se repitió durante varios días, lo que aumentó el misterio.

Pero el análisis técnico fue preciso: eran satélites Starlink reflejando la luz del Sol.

En determinadas condiciones, estos satélites pueden generar destellos visibles incluso en plena noche, un fenómeno que se está volviendo cada vez más frecuente.

ovni argentina (2) Caso en Villa Gesell. Foto: Centro de Investigación Aeroespacial

Una foto en la costa y una figura imposible

En Villa Gesell, un hombre sacó una foto común del paisaje. Recién después, al mirarla, detectó una figura extraña en el cielo. La imagen parecía mostrar un objeto desconocido.

La explicación fue mucho más simple y sorprendente: dos gaviotas superpuestas en pleno vuelo. Un efecto visual que, congelado en una imagen, puede engañar fácilmente.

ovni argentina (3) Caso ocurrido en Capilla del Monte. Foto: Centro de Investigación Aeroespacial

Cuando una mariposa parece un ovni

En Capilla del Monte, otro clásico del misterio argentino, un objeto fue detectado en un video. No había sido visto en el momento. El análisis reveló algo inesperado: era una mariposa monarca cruzando frente a la cámara. La forma de sus alas y el movimiento generaron una silueta difícil de interpretar sin contexto.

ovni argentina (4) Hecho ocurrido en Pigüé. Foto: Centro de Investigación Aeroespacial

Pigüé: el objeto que apareció en una foto y generó misterio

En Pigüé, una imagen tomada a plena luz del día despertó dudas por la aparición de una figura oscura y alargada en el cielo. Lo llamativo es que la persona no vio nada extraño al momento de sacar la foto: el supuesto objeto apareció recién al revisarla, un patrón que se repite en varios reportes de este tipo.

El análisis técnico fue concluyente: se trataba de un insecto que cruzó frente a la cámara a gran velocidad. Al estar fuera de foco y en movimiento, su forma se deformó, generando una silueta difícil de reconocer y que, sin contexto, puede parecer un objeto desconocido.

ovni argentina (7) El caso ocurrido en San Rafael. Foto: Centro de Investigación Aeroespacial

El caso Mendoza: el ejemplo que lo explica todo

Si hay un episodio que resume por completo cómo se generan estos fenómenos, es el que ocurrió en San Rafael. Una mujer tomó una fotografía del paisaje. No vio nada extraño en el momento. Pero al revisar la imagen, apareció algo inesperado: un objeto oscuro, alargado, aparentemente sólido, suspendido en el cielo. La imagen generaba todas las dudas típicas de un avistamiento.

Qué descubrieron los investigadores

El análisis fue minucioso y revelador:

La cámara estaba enfocada en infinito

El objeto presentaba deformación por movimiento

Se detectaron estructuras compatibles con alas

El resultado: era un insecto que pasó frente a la cámara en el momento exacto del disparo.

¿Por qué este caso es clave? Este episodio es central porque combina todos los factores que suelen generar confusión:

El objeto no fue visto en tiempo real

La imagen aparece “de la nada” al revisarla

La forma se deforma por velocidad y enfoque

En otras palabras, es el tipo de caso que más fácilmente se viraliza y también el que mejor se explica científicamente.

La clave detrás de todos los casos

El informe deja algo muy claro: la mayoría de los “ovnis” son objetos reales mal interpretados.

Entre los principales responsables aparecen:

Drones

Satélites

Aves

Insectos

Efectos ópticos

Y hay un factor determinante: la tecnología amplifica la confusión

Hoy, cualquier persona puede capturar imágenes en condiciones complejas, lo que aumenta la probabilidad de registrar fenómenos difíciles de interpretar.

Por qué cada vez hay más avistamientos

Lejos de disminuir, los reportes siguen creciendo. La razón no es la aparición de fenómenos desconocidos, sino todo lo contrario:

Más satélites en órbita

Más drones en circulación

Más cámaras registrando todo

El cielo cambió. Y nuestra forma de mirarlo también.

Ovnis: entre la percepción y la realidad

El informe deja una enseñanza clara: lo desconocido muchas veces no está en el fenómeno en sí, sino en cómo lo interpretamos. La combinación de factores como la iluminación, la distancia, el movimiento y la falta de referencias puede transformar un objeto cotidiano en algo aparentemente extraordinario.

En un contexto donde el cielo se vuelve cada vez más “activo” por la presencia de tecnología, los avistamientos probablemente seguirán ocurriendo. La diferencia es que hoy, más que nunca, la ciencia tiene herramientas para explicarlos.