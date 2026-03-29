Mirá el sensual outfit de Marta Fort que explotó en redes

No te pierdas todos los detalles del look más jugado de Marta Fort en Miami, con cadenas y corsé. ¡Mirá!

Marta Fort compartió desde Miami unas fotos en donde se la vio en un baño intervenido con varios espejos, luces cálidas y detalles que multiplicaban los reflejos. Cada encuadre estuvo pensado para resaltar el dramatismo del look que Marta eligió para su “vueltita por Maiamee”, como ella misma escribió.

El estilismo estuvo compuesto por un corsé negro con transparencias que fue el eje absoluto, y combinó encaje con sectores translúcidos. A esa base le sumó un arnés de cadenas doradas que le recorría el torso, y que logró que el conjunto dejara de ser una simple apuesta sensual para elevarse hacia un territorio más conceptual.

El beauty look acompañó esa intensidad con un maquillaje marcado que enfatizó los labios en tonos rojizos y profundizó la mirada, mientras el pelo se llevó suelto y con ondas.

Las imágenes, además, exploraron el movimiento, puesto que Marta interactuó con el espacio, se acomodó el cabello y jugó con los reflejos, dándole dinamismo. Entre los comentarios que recibió, se destacó el de Felipe Fort, quien con un cómplice “Ah, bueno” se sumó a una ola de elogios.