María Becerra presentó a Maite: su nuevo alter ego más sobrio e intelectual

Con una estética más sobria, María Becerra anticipó el lanzamiento de su single Quimera. No te pierdas las fotos de su look.

La nueva era estética de María Becerra.

María Becerra está viviendo un momento de transformación profunda y, a días de presentarse en el estadio de River, la cantante sorprendió al presentar a “Maite”, su cuarto alter ego. En un posteo, introdujo una nueva faceta artística con un look minimalista y un estilo completamente distinto al que el público conocía.

La artista mostró su nueva identidad a través de una imagen donde se la vio con peinado prolijo, lentes de marco fino y una expresión serena. El anuncio marcó un quiebre visual respecto a sus anteriores personajes, que siempre habían estado ligados a la energía y el desenfado.

Según explicó, “Maite” representa su costado más analítico, racional y maduro. Una versión suya que busca introspección, calma y equilibrio. En palabras de su entorno, es un alter ego que condensa la sensibilidad emocional con la disciplina que la llevó al éxito.

Esta nueva figura acompaña el lanzamiento de su próximo single, Quimera, previsto para el 20 de noviembre, donde Maite será el eje conceptual y visual.

No te pierdas las fotos del look de María Becerra como Maite:

otro día haciendo lo que más me gusta
La cantante reveló una faceta analítica y minimalista que marca su nueva etapa musical.

otro día haciendo lo que más me gusta (1)
María Becerra sorprendió con su transformación más madura y serena.

