Julieta Prandi confirmó el regreso de un estilo de jean amado

No te pierdas las fotos del look canchero de Julieta Prandi, con la prenda que será furor en esta temporada.

Durante la grabación de su ciclo de entrevistas "Todas las demás también" en La 100, Julieta Prandi compartió en sus redes el outfit que eligió para la ocasión. La conductora apostó por un conjunto que se construyó desde una base clásica, pero que encontró su diferencial en los detalles, con una combinación de cuero y jean como eje central de la propuesta.

Sin embargo, el protagonista fue un jean wide leg de tiro alto, una silueta que esta temporada se impone con fuerza. Su pierna ancha y caída recta estiliza la figura y logra una comodidad poco común en prendas de denim. Ese volumen controlado del pantalón encontró su contrapunto perfecto en una campera de cuero color marrón de corte recto, que generó un contraste interesante con la fluidez del jean.

Debajo, lució un top negro básico funcionó como un ancla visual, equilibrando la composición sin competir con el resto de las prendas. Una muestra de que muchas veces la clave está en saber cuándo simplificar para dejar que otras piezas se luzcan.

La paleta cálida se terminó de consolidar con unas botas de cuero en el mismo tono marrón, en sintonía con la campera, logrando una coherencia estética que hizo que el look se sintiera armado pero sin rigidez, con una impronta relajada que lo volvió adaptable tanto para el día como para la noche.