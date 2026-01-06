Julieta Prandi en alerta: la nueva y agresiva estrategia de Claudio Contardi para salir de prisión

El entorno de Julieta Prandi está conmocionado tras la presentación de un recurso de 114 páginas ante la Cámara de Casación.

Qué pasó con el ex de Julieta Prandi. / Archivo MDZ

A solo cinco meses de haber logrado justicia, Julieta Prandi enfrenta una nueva embestida legal que amenaza con derrumbar lo construido. Claudio Contardi, sentenciado a 19 años de prisión por “abuso sexual agravado y violencia de género”, contraatacó este lunes con un extenso recurso de 114 páginas.

julieta-prandi El programa de Karina Mazzocco reveló los detalles del escrito de 114 páginas que sacude a la modelo. Archivo MDZ El empresario gastronómico no solo busca obtener la prisión domiciliaria, sino que apuesta a todo o nada solicitando la nulidad absoluta del fallo dictado en agosto de 2025.

El plan de Claudio Contardi para anular su sentencia y volver a casa La bomba estalló en A la tarde, donde revelaron que Contardi cambió radicalmente de defensa, incorporando al penalista de alto perfil Fernando Sicilia. La táctica ahora no es negar los hechos, sino atacar la validez del proceso judicial en el Tribunal Oral N°2 de Zárate Campana. “Es atacar el proceso, dice que está mal. Porque de lo que hizo no hay discusión”, explicó el periodista Daniel Fava.

julieta prandi (3) Claudio Contardi fue condenado en 2025 a 19 años de prisión, pero ahora busca anular todo el proceso. Archivo MDZ El escrito denuncia fallas procesales graves y sostiene que se violaron los derechos constitucionales del detenido, exigiendo que se lo libere sin más dilaciones. En un tramo del texto, la defensa de Contardi lanza una provocación directa a la sensibilidad actual: “Vivimos en una época de cancelación donde todos somos jueces de la moralidad ajena”.

Bajo esta premisa, intentan restarle peso a la condena social y jurídica, argumentando que el clima de época influyó en el veredicto. Además, el recurso solicita que “el tribunal debe descartar los peritajes”, haciendo hincapié en que el acusado nunca accedió a someterse a exámenes psiquiátricos durante la etapa previa.