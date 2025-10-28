Emilia Attias apostó al cuero y revolucionó Instagram: ¡mirá!

Minitop, pantalón negro y sombrero fueron la fórmula de un look provocador según Emilia Attias. No te pierdas las fotos.

Emilia Attias apostó por la tendencia cowgirl que viene sonando fuerte en esta primavera, y generó efecto multiplicador con un outfit que tuvo tanto sensualidad como actitud. La actriz decidió salir de lo habitual y presentó un look que rápidamente encendió las redes.

En las publicaciones que compartió, Emilia apareció con un minitop de cuero de escote pronunciado que dejaba poco espacio para dudas. El material, rígido pero ceñido, insinuaba cuerpo sin verse vulgar, y esa piel de brillo leve le dio un aire más elegante. Lo acompañó con un pantalón negro ajustado que marcó su figura sin caer en lo obvio.

Para elevar el atuendo al estilo vaquero contemporáneo, sumó un sombrero cowboy negro, el accesorio clave que transformó el conjunto arriesgado y lo subió de nivel.

Mientras tanto, su maquillaje acompañó con firmeza, y constó de un delineado negro intenso, pestañas marcadas y labios con brillo. Su rostro quedó enmarcado por ese dramatismo y por el cabello suelto y con ondas suaves, que terminó de cerrar el look.