El monumento budista oculto en la Patagonia que inspira calma y energía

En Epuyén, Chubut, se levanta una estupa budista rodeada de montañas y bosques patagónicos. Un sitio único en Argentina que combina espiritualidad, cultura y naturaleza en un entorno de profunda calma.

En Argentina existen destinos únicos que sorprenden no solo por su belleza natural, sino también por las energías que transmiten. Son rincones donde el silencio, los paisajes y la espiritualidad se combinan para invitar al visitante a encontrarse consigo mismo. En la Patagonia, más precisamente en Epuyén, se encuentra uno de esos lugares mágicos: la Stupa Samantabhadra, un templo budista que parece transportarnos a otro mundo.

Entre montañas y bosques imponentes, este monumento espiritual cautiva desde lejos. Antes incluso de ingresar al predio, la vista panorámica deja ver la estupa rodeada por coloridas banderas de oración dispuestas en 108 mástiles, un número cargado de simbolismo en el budismo. La experiencia comienza en el sendero que conduce al lugar y se intensifica al descubrir su energía y el misticismo que lo envuelve.

image Rodeado de montañas y bosques, este templo budista se ha convertido en un espacio de conexión interior y paz. Ente Oficial de Turismo Patagonia argentina

La estupa fue construida de acuerdo con las enseñanzas budistas, gracias al esfuerzo conjunto de maestros provenientes de un monasterio de la India y de artesanos locales. Cada detalle tiene un sentido: su orientación, su geometría sagrada y los objetos simbólicos que alberga en su interior crean un espacio donde, según la tradición, los buenos deseos pueden transformarse en realidad.

El recorrido invita a detenerse, meditar y caminar alrededor de la estupa en el sentido de las agujas del reloj, rodando las 108 ruedas de oración mientras se repite el mantra “OM MANI PADME HUM”. Esta práctica está asociada a la perfección de virtudes como la generosidad, la paciencia, la concentración y la sabiduría. Incluso quienes no practican el budismo encuentran en este espacio un mensaje de paz interior y conexión con el entorno.