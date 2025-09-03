Monseñor Eduardo Martín: "El pueblo fiel de Santa Fe, tiene una devoción importante"

El Arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín ratificó la declaración de los obispos de las cinco diócesis de la provincia de Santa Fe en el que solicitan que la nueva Constitución provincial incluya una mención expresa a la Iglesia Católica , en reconocimiento a su aporte histórico, cultural, espiritual y social en la vida del pueblo santafesino.

En declaraciones a Radio Grote , la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros (FCCO), alertó: “No creemos que la Iglesia Católica deba desaparecer de la nueva Constitución, ignorando las razones históricas, culturales y de costumbres, y siendo la mayoría del pueblo santafesino católico. Ni siquiera se hace mención y lo que pedimos es que, en ese artículo, donde aparece la relación entre el Estado y la Iglesia, se diga la Iglesia Católica y las demás iglesias y cultos”.

El prelado explicó que “la Constitución actual, que todavía está vigente, en el artículo 3 dice que la religión oficial de la provincia es la Religión Católica . Evidentemente, desde el Concilio Vaticano II, que plantea la autonomía y la cooperación como dos principios rectores de la relación entre el Estado y la Iglesia , esta formulación ya no puede seguir estando. La Iglesia tiene claro que no se debe pensar en un estado confesional. Pero sí consideramos que se pongan un reconocimiento específico. Nosotros creemos que cedemos en algo, pero también que es justo esa mención puntual y no se hace justicia a la historia, no se hace justicia a la cultura, con este modo de redacción. Estamos en las últimas tratativas”.

Detalló que se está “dialogando, hay gente nuestra, laicos, en Santa Fe , que se reunieron ayer. Eso seguro se va a definir entre el jueves y el viernes. El escrito dice que el Estado santafesino se vinculará con las iglesias y los cultos bajo los principios de autonomía, cooperación, neutralidad, igualdad, etcétera. Entonces nosotros decimos, el Estado santafesino se vinculará con la iglesia católica , las demás iglesias, eso es lo que nosotros pretendemos”.

El Arzobispo de Rosario indicó que observa “que la Nueva Constitución parece que es como una constitución que no tiene en cuenta la historia, pareciera que todo se puede borrar, y como si no hubiese existido nada antes” y recordó que las dos ciudades más importantes, Rosario y Santa Fe, hacen mención a la Iglesia pues “Rosario tiene el nombre de la Virgen, y después además también hay tantas localidades: San Lorenzo, San Justo, San Javier, San Genaro, San Jerónimo Sud, San Carlos, Las Rosas que tiene como patrona Santa Rosa, San Eduardo, San Espíritu, Santa Isabel, tantas localidades La fiesta de los pueblos es la fiesta patronal del Santo Patrono. Es decir, que está en la cultura, en las costumbres. que tienen nombres católicos.

En dialogo con Tito Garabal, en el Programa “En Clave Grote”, Monseñor Eduardo Martin lamentó que el tema “no es abordado en medios masivos de comunicación, casi no se han ocupado del tema y muchas veces lo hizo con explicaciones imprecisas. La iglesia acuerda en que no sea más la religión oficial, pero no en que desaparezca. La prensa, por lo menos en Rosario, no ha prestado atención al tema, como un poco dejándolo que circule “sottovoce”. Ahora sí, con el comunicado de los obispos de la Provincia, están entendiendo el tema. Le doy un dato: a mí ningún periodista, desde que comenzó el proceso de la Reforma hasta ayer que hicimos el comunicado, nunca ninguno me pidió una entrevista, cuando normalmente por cualquier tema me llaman. Es verdad que en Santa Fe se habla un poco más. Yo juzgo intenciones, pero me llama muy poderosamente la atención”.

Finalmente, ante la requisitoria, el Arzobispo de Rosario detalló, en Radio Grote, quienes apoyan la eliminación la Iglesia Católica y quienes no: “A ver los que quieren sacarla está digamos el oficialismo, que se llama Unidos, que es donde entran el radicalismo, el socialismo, el PRO, y también entra Unidos, que es un partido fundado por un pastor evangélico. Ellos son la fuerza mayoritaria. Mientras que se oponen está la oposición con las dos vertientes del Justicialismo, el partido de Amalia Granata que es sobre la vida, y La Libertad Avanza”.

Monseñor Eduardo Martín reconoció que esto es “muy triste, lo sufrimos, pero, de cualquier modo, la verdad es que tenemos la certeza que el Señor está con nosotros. La Iglesia camina en el mundo entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Así que esa es la constante. Pero bueno, si tenemos que sufrir algo por el Señor es mejor que sufrir por hacer algo malo. Todavía hay algunas instancias de diálogo, veremos qué ocurre el jueves”.

“Además, el pueblo fiel de Santa Fe, tiene una devoción importante, y los cielos lo palpan inmediatamente. Sabe bien la obra educativa, la obra social de la Iglesia, la obra educativa, la obra cultural, a lo largo de la historia provincial. Aquí estamos, seguimos rogando al Señor y, bueno, haciendo de acá todo lo que podamos para que salga bien esta situación”, concluyó el Arzobispo de Rosario.