El look más jugado de Cami Mayan: sastrería y sensualidad al límite

La influencer, Cami Mayan, posó sin ropa interior y convirtió el blazer oversized en toda una declaración de estilo.

Cami Mayan está logrando algo que pocas influencers consiguen, y es que cada aparición genere un eco inmediato. En esta ocasión, la influencer compartió una producción de fotos en la que mostró varios de sus looks favoritos. Entre ellos, un conjunto sastrero lila que jugó con los límites de lo permitido.

Se trataba de un diseño oversize con un blazer amplio, pero lo realmente atrevido fue lo que había debajo, es decir, nada. Sin ropa interior, el escote se volvió protagonista absoluto, y la elección rozó la censura sin cruzarla del todo.

El lila sigue siendo uno de los colores más fuertes de la temporada, y ella lo supo manejar con una soltura arrolladora. No lo combinó con piezas estridentes ni con accesorios llamativos, sino que dejó que el color hablara y que marcara el clima del outfit.

Además, optó por un maquillaje que le intensificara la mirada. Para ello, llevó un delineado negro para enmarcar los ojos y un sombrado cálido. Ese contraste entre un beauty look impactante y un outfit minimalista pero jugado armó una identidad visual que explotó en redes.