Del guardapolvo blanco al uniforme: cómo cambió la forma de vestir en la escuela

Durante décadas fue símbolo de igualdad y disciplina. Hoy, entre uniformes modernos y ropa deportiva, el histórico guardapolvo quedó como un recuerdo cargado de nostalgia.

La chispa de esta historia no surgió por casualidad. En una de las emisiones de MDZ Club , el programa de MDZ Radio , la conversación derivó, casi sin buscarlo, en un recuerdo compartido: el del guardapolvo blanco . Entre anécdotas, risas y cierta nostalgia inevitable, apareció esa imagen común a varias generaciones. Fue en ese intercambio donde quedó claro que no se trataba solo de una prenda escolar, sino de un símbolo cargado de historia. Así, de ese momento al aire, nació la necesidad de volver sobre ese ritual cotidiano que marcó a miles de argentinos.

Entre 1942 y la década del 90, el guardapolvo blanco fue parte central de la vida escolar en Argentina. No era solo una prenda: funcionaba como un símbolo de igualdad que buscaba borrar las diferencias sociales dentro del aula y se usaba todos los días en las escuelas públicas.

El guardapolvo, generalmente de algodón, largo hasta las rodillas y con botones adelante o atrás, era obligatorio. En muchos casos, las familias compraban uno o dos por año, prendas que debían resistir el uso cotidiano, los recreos y las manchas inevitables.

De acuerdo con información publicada en el sitio oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el guardapolvo blanco no fue impulsado por Domingo Faustino Sarmiento, como suele creerse. El punto de partida se remonta a 1915, cuando la docente porteña Matilde Filgueiras propuso la creación de un uniforme escolar con un objetivo claro: reducir las diferencias sociales visibles entre los alumnos dentro del aula.

La iniciativa surgió en la escuela Cornelia Pizarro, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Allí, Filgueiras planteó ante colegas y familias que la vestimenta evidenciaba desigualdades y generaba divisiones. La propuesta no estuvo exenta de polémica: algunos padres la consideraron inapropiada, mientras que otros, aun estando de acuerdo, no coincidían en el color del uniforme.

Según reconstruye el propio sitio oficial, fue la misma maestra quien decidió avanzar por su cuenta: compró tela blanca con su propio dinero, confeccionó los primeros modelos y explicó a las madres cómo debían replicarlos. Así comenzó a tomar forma el guardapolvo blanco.

La oficialización llegó el 1 de noviembre de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, no fue hasta 1942 cuando su uso se volvió obligatorio en todo el país.

El desafío de mantenerlo impecable

Más allá de su función simbólica, había un aspecto que todos recuerdan: lo difícil que era mantenerlo blanco. “Mi mamá lo dejaba en remojo todas las noches. Si tenía una mancha de tinta o de témpera, era un drama”, recuerda Laura, de 50 años.

“El lunes tenía que estar perfecto. Blanco de verdad. Nada de gris”, agrega Marcelo, que fue alumno en los años 90.

El guardapolvo blanco exigía una rutina casi diaria de lavado y cuidado. En muchas casas, era una tarea más dentro de la dinámica familiar.

guardapolvo blanco 1 Foto: Gobierno de Buenos Aires.

Las tablas y los botones: una postal de época

En el caso de las nenas, el modelo clásico incluía tablas adelante y botones en la espalda. Esto no solo implicaba vestirse con ayuda, sino también un trabajo extra de planchado.

“Mi abuela se tomaba el tiempo de marcar cada tabla con la plancha. Era todo un ritual”, cuenta Verónica y agrega: “No podías ir con el guardapolvo arrugado, era casi una falta de respeto”.

Estas pequeñas exigencias formaban parte de una cultura escolar más rígida, donde la presentación personal tenía un peso importante.

La llegada de los colores: azul y marrón

Con el paso del tiempo, algunas instituciones comenzaron a modificar el tradicional blanco. Aparecieron guardapolvos azules, marrones o grises.

Estos cambios no fueron solo estéticos. También respondían a una lógica práctica: los colores más oscuros disimulaban mejor las manchas y requerían menos mantenimiento.

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Del guardapolvo al uniforme deportivo

En la actualidad, el guardapolvo ha perdido protagonismo. Muchas escuelas optaron por uniformes más flexibles, donde predominan:

Pantalones de gimnasia

Remeras o chombas institucionales

Buzos con el logo del colegio

Este cambio refleja una transformación más amplia en el sistema educativo: mayor comodidad, adaptación a nuevas dinámicas y una mirada menos estricta sobre la vestimenta.

De la igualdad a la identidad

El guardapolvo blanco nació con una intención clara: igualar. Que todos los alumnos se vieran iguales dentro del aula, sin importar su contexto.

Hoy, en cambio, el uniforme también cumple otra función: construir identidad institucional. Los colores, logos y estilos diferencian a cada escuela.

Lo que queda: memoria y nostalgia

Aunque muchos chicos de hoy nunca usaron guardapolvo blanco, para generaciones enteras sigue siendo un símbolo potente. Es la imagen de la infancia, de la escuela pública, de los recreos, de las manchas de tinta y de las madres o abuelas luchando contra el desgaste del blanco perfecto. Porque más allá de la ropa, lo que cambió no es solo la forma de vestir: es la forma de vivir la escuela.