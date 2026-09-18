Cabernet Franc 2022 de la región de Gualtallary, del enólogo Matías Riccitelli, está al tope de los vinos más destacados en Londres por la relación de precio y calidad según sommelier a cargo de los vinos en el Pavyllon London y cuyo dueño es el chef que más estrellas Michelin ha ganado en la historia.

Yannick Alléno es el chef más Michelin del mundo. Acumula 18 estrellas repartidas entre los logros de sus 21 restaurantes en todo el mundo. Yannick Alléno es el chef más Michelin del mundo. Acumula 18 estrellas repartidas entre los logros de sus 21 restaurantes en todo el mundo.

Andrea Strocchio es el sommelier jefe de Pavyllon London, un restaurante que cuenta con una colección de más de 650 vinos y quien ha declarado que uno de los vinos elaborados por Matías Riccitelli, en el Valle de Uco, es a su juicio el mejor en precio y calidad.

El sommelier nacido en Italia fue consultado acerca de cuál era el vino con mejor relación precio y calidad de la carta en la actualidad de Pavyllon London. Andrea Strocchio no tuvo que pensar demasiado ante la requisitoria.

Respondió: "El Cabernet Franc de Gualtallary, de Matías Riccitelli, oriundo del Valle de Uco, 2022". La especificación técnica es textual.

Luego se explicó: "Me encanta porque muestra una faceta diferente de Mendoza. Argentina es famosa por el Malbec, pero este vino es un magnífico ejemplo de lo apasionante que puede ser el Cabernet Franc en la región. Posee la estructura y la profundidad necesarias para maridar a la perfección con la comida, sin perder esa frescura y elegancia que invitan a seguir bebiéndolo".

Además de su experiencia en vinos de alta gama, Andrea ha realizado formación especializada en sake, destilados y té, lo que refleja su compromiso con el aprendizaje continuo y una visión integral del maridaje de bebidas.

Recientemente, Andrea ocupó el puesto número 25 en la prestigiosa lista de los "100 mejores sommeliers del Reino Unido".

Andrea Strocchio maneja más de 650 vinos en Pavyllon London y eligió a un vino mendocino como el mejor en precio y calidad.

Riccitelli

Hijo del legendario Jorge Riccitelli, Matías se ha criado y ha olido las regiones vitivinícolas de Mendoza y Salta. Las uvas con las que elabora sus delicias rodean de viñas la bodega, en el Valle de Uco, el más donoso y selecto pero amigable y cálido.

El enólogo busca un estilo más delicado y "europeo" en sus vinos o en algunos, para más exactitud. En la cancha puede presumir de ser el alquimista de vinos potentes, de impresionante concentración, exuberancia y fuerza.

En referencia a las codiciadas estrellas Michelin en la industria de la gastronomía el área asociada con el enólogo ha conseguido dos de ellas, la llamada Estrella Verde. Fueron concedidas a Riccitelli Bistró en 2024 y 2025.

En Londres, como se relata aquí, se lo tiene en alta estima como creador de milagros para los sentidos y para los bolsillos. Y es una muy buena noticia.