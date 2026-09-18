Alexis Mac Allister sorprendió con un bolso valuado en más de 13 millones de pesos argentinos

Alexis Mac Allister optó por un atuendo que rompió con sus anteriores looks relajados y sorprendió con un bolso de más de 13 millones de pesos argentinos. ¡Mirá!

El futbolista del Liverpool, Alexis Mac Allister, llamó la atención con una propuesta de estilo completamente distinta, porque optó por un conjunto total black con el que rompió con sus looks más relajados y sorprendió a sus seguidores.

Para armar esta apuesta, Alexis lució un buzo liso de cuello redondo y pantalón recto. Sobre esa base llevó un tapado largo de lana con doble abotonadura y solapas, y completó el calzado con unos mocasines de cuero negro de textura croco.

Uno de los puntos más comentados del estilismo fue el bolso que eligió para acompañar el outfit, que se trató de un modelo de cuero negro de la casa italiana Bottega Veneta, el Andiamo Large, una pieza de lujo especializada en marroquinería que fue el objeto central del look.

Ese bolso está realizado con la técnica Intrecciato, un trenzado artesanal de tiras de cuero característico de la firma, y lleva el detalle metálico en forma de nudo en la correa. Su valor estimado es de 8900 dólares, es decir, más de 13 millones de pesos argentinos.

Como cierre, Mac Allister añadió anteojos de sol de Tom Ford, específicamente el modelo Addison 02 de la colección invierno 2026, con marco rectangular de acetato inspirado en las formas y proporciones de los años 90.