El infalible estilo de Juliana Awada: mirá lo que se puso para un brunch exclusivo

Juliana Awada demostró cómo combinar prendas clásicas con un toque moderno muy sensual. No te pierdas las fotos de su look.

Juliana Awada participó del brunch de preinauguración de ArPa en Casa Victoria Ocampo. Para la ocasión, la empresaria lució una pollera lápiz midi, blusa cruzada negra, botas altas y una cartera Hermès, con lo que armó un estilismo clásico pero con toda la onda.

La pieza principal del conjunto fue una pollera lápiz midi en tono beige que, aunque asociada históricamente a looks formales, regresó con una nueva forma de llevarla: con botas altas que quedaron ocultas bajo el ruedo.

En la parte superior, Juliana llevó una blusa negra cruzada de textura satinada, escote en V y mangas amplias, ajustada en la cintura con un lazo. Ese recurso definió su figura y compensó la línea recta de la pollera, mientras que la combinación de negro y beige mantuvo el look dentro de un minimalismo cálido, con pocos colores pero distintas texturas.

El calzado elegido fueron unas botas negras de caña alta y punta afinada, que fueron, sin dudas, el punto de contraste perfecto y lo que hizo que el estilismo se viera mucho más canchero. Como cierre, optó por una cartera negra de Hermès, que repitió el negro de la blusa y las botas y terminó de unir visualmente todo el estilismo.