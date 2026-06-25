La empresa C&C Group que cotiza en Londres es la ideóloga de la unificación de Matthew Clark con Bibendum, que hasta hace pocas semanas operaban por separado, lo que ha sido la bienvenida para la producción de vinos de Susana Balbo en su catálogo de más de dos siglos en la industria de los vinos y las bebidas.

La representación en el Reino Unido incluye los vinos de Susana Balbo bajo rótulos de las líneas Crios, Signature, Signature Limited Editions, BenMarco y Nosotros, La representación en el Reino Unido incluye los vinos de Susana Balbo bajo rótulos de las líneas Crios, Signature, Signature Limited Editions, BenMarco y Nosotros,

La reciente apuesta de Balbo con esta operación comercial en el Viejo Mundo la sitúa a un nivel de acesso de sibaritas: buen consumo y gran conocimiento. Un paraíso pantagruélico.

La bodega argentina Susana Balbo fue anunciada por Matthew Clark Bibendum (MCB) ya en calidad de la distribuidora oficial en el Reino Unido de grandes vinos argentinos. El anuncio tiene apenas horas.

El acuerdo está más que en vigor, al punto que estos vinos de Mendoza ya están disponibles en tiendas especializadas, a través de Bibendum Off Trade, y de Walker & Wodehouse, para bares y restaurantes.

Los dueños de esta empresa con una historia formidable están agrupados en C&C Group. El director ejecutivo es Roger White, con más de dos décadas de experiencia en consejos de administración de empresas cotizadas y un profundo conocimiento del sector de bienes de consumo y bebidas.

White hace varios años ofició como consejero independiente de William Jackson Food Group, entre 2019 y 2024. Esta es una de las grandes bodegas norteamericanas que tuvo una experiencia para el olvido en Mendoza. Un cuento del tío pero con buenos modales.

Vinos argentinos

Balbo lleva más de 26 años exportando sus producciones al Reino Unido. Conoce como pocos en la industria el quién es quién allí. Por eso la relevancia de su nuevo canal comercial.

Un dato más y no menor: el Reino Unido fue el primer país al que exportó sus propios vinos la enóloga mendocina. Un dato más y no menor: el Reino Unido fue el primer país al que exportó sus propios vinos la enóloga mendocina.

La empresa se fundó en 1810 gracias a Matthew Clark. Era entonces una empresa de intermediación de vinos y licores en Central London. Crecía a medida que avanzaba el siglo: se convirtió en el importador de licores y aguardientes De Kuyper y de los vinos de Jerez de Pedro Domecq.

Seis generaciones de la familia Clark dirigieron la empresa hasta su constitución como sociedad limitada en 1920. Ellos formaron parte del consejo de administración hasta la salida a bolsa. en 1990.

Se dice que uno de ellos, Michael Clark. convenció al primer ministro Clement Attlee de no nacionalizar el comercio del vino tras la Segunda Guerra Mundial.

Más reciente, en 2015, el hito fue añadir más de 1200 licores de producción limitada, artesanales y exclusivos, a su cotizado catálogo. Más reciente, en 2015, el hito fue añadir más de 1200 licores de producción limitada, artesanales y exclusivos, a su cotizado catálogo.

Reino Unido

Susana Balbo es especialmente conocida por su trabajo innovador con coupages, sobre todo con variedades blancas como la Torrontés. En la actualidad emplea técnicas modernas de vinificación. Su última obsesión es su enfoque en la sostenibilidad y la trazabilidad de la industria.

Simon Jerome, comprador sénior de vinos en MCB, sintetizó en buen modo esta sinergia: “Susana y su familia producen algunos de los vinos más interesantes de Argentina, en particular los de la gama Susana Balbo Signature, incluyendo el Torrontés fermentado en barrica, una variedad de uva que la propia Susana ha defendido durante muchos años”.

La mujer y las viñas dan al mundo alegría.