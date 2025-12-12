Conocé en el nuevo proyecto de vinos que nace en Mendoza

Un dúo particular presenta este novedoso portafolio de vinos que podría resultar muy atractivo para los consumidores.

Sotavento Wines nació en 2019, en plena vendimia, luego de un hecho trascendental en la vida de Leticia Núñez y Luigi Perocco, reconocido ingeniero agrónomo de la industria vitivinícola mendocina. Ese día, íntimo y significativo, marcó el inicio de una idea: crear unos vinos que conservaran ese instante y homenajearan la vida.

Sotavento wines Sotaventos Wines tienen una filosofía muy particular. El nombre elegido sintetiza la visión de los vinos. En el lenguaje náutico, “sotavento” designa la dirección hacia donde sopla el viento: un espacio que impulsa hacia adelante, dando movimiento y fluidez. Luigi proviene de una familia veneciana de navegantes y, desde niño, heredó de su padre el amor por los barcos y la navegación. En ese término encontró la esencia de lo que deseaban transmitir: seguridad en el rumbo y fuerza que orienta. Para Leticia, los puertos y su estética siempre fueron fuente de fascinación. Juntos desarrollaron un lenguaje compartido, en el que la navegación se transformó en metáfora del proyecto.

Dos espíritus vinculados a los vinos Luigi es ingeniero agrónomo, especializado en viticultura y enología. Estudió en Mendoza y en distintas regiones del mundo, como Estados Unidos, España e Italia. Su experiencia le permitió unir conocimiento técnico y sensibilidad hacia la vid. Leticia es arquitecta, formada en un universo de diseño, cultura y viajes. Cada uno aportó una mirada distinta que se materializó en un proyecto común: vinos elegantes que son presente y destino.

0002 - Presentacion Sotavento - 26-11-2025 Los creadores en la presentación. El diseño es un elemento esencial del proyecto. Las líneas de las etiquetas representan la estela que deja el velero al navegar, con texturas que invitan al tacto y colores vinculados al universo náutico: azul, rojo y amarillo sobre fondo blanco. Esta estética busca transmitir la fuerza de lo esencial, de la simpleza y la elegancia del proyecto.