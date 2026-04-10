Cómo se diseñan los shows de rock en la Argentina de 2026

En los principales recitales de rock de 2026 en Argentina confirman que el escenario dejó de ser un fondo para convertirse en una pieza central del espectáculo.

En un 2026 atravesado por grandes regresos, giras internacionales y producciones locales de alto nivel, los escenarios de conciertos de rock en Argentina evolucionaron hacia experiencias más emocionales y tecnológicas. Desde el "nuevo" Soda Stereo hasta la potencia escénica de AC/DC y la narrativa visual de Bad Bunny llegaron distintas formas de entender el show en vivo.

Así fue el primer show de Ecos Soda Stereo en el Movistar Arena, el sábado 21. @arnedonacho - _P0A5897 Así fue el primer show de Ecos Soda Stereo en el Movistar Arena, el sábado 21. Gentileza PopArt Music/@arnedonacho Tecnología y emoción: Soda Stereo El espectáculo “Ecos” de Soda Stereo en el Movffistar Arena combinó nostalgia y recursos digitales avanzados. Pantallas, transparencias y recreaciones virtuales permitieron traer la figura de Gustavo Cerati al presente, generando uno de los momentos más emotivos del año. Con un escenario sobrio pero cargado de significado, se demostró cómo el diseño escénico puede amplificar la memoria colectiva sin necesidad de grandes estructuras.

acdc AC/DC realizó tres presentaciones en el Estadio Monumental durante los días 23, 27 y 31 de marzo último. Foto: Archivo.

Contrastes del rock: Miguel Mateos y AC/DC Otro de los regresos fue el de Miguel Mateos, quien apostó por la esencia clásica del rock, con un escenario frontal tradicional y sin artificios tecnológicos, devolviendo el protagonismo absoluto a la música y al vínculo directo con el público. En contraste, AC/DC transformó el Estadio Monumental en un espectáculo monumental, con estructuras gigantes, pasarelas, pantallas y pirotecnia, reafirmando el modelo del “rock espectáculo” donde la potencia visual y sonora se fusionan.

Narrativa escénica: Bad Bunny El recital de Bad Bunny en River introdujo una propuesta distinta, basada en la construcción de un universo narrativo. Escenografías realistas, como la icónica “casita”, y múltiples escenarios dieron forma a una experiencia inmersiva. Aquí, el público dejó de ser espectador pasivo para convertirse en parte activa de un relato visual y musical que acompañó todo el show.