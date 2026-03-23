¡Volvió Soda Stereo! Las 17 fotos más impactantes del show Ecos en el Movistar Arena

Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio volvieron a encontrarse arriba del escenario del Movistar Arena en la segunda fecha de ECOS, el nuevo show de Soda Stereo. Mirá las fotos de la noche que quedará en la historia de la música.

Así fue la segunda fecha de Ecos Soda Stereo en el Movistar Arena.

Este fin de semana, volvió a escena una de las bandas más influyentes de la música en español. Soda Stereo regresó a los escenarios con el estreno del show ECOS en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Charly Alberti, Zeta Bosio y un Gustavo Cerati virtual -desafiando su ausencia física desde su fallecimiento en 2014- se presentaron ante más de 15.000 personas respectivamente en los shows del sábado 21 y el domingo 23 de marzo, en las primeras fechas del espectáculo ECOS que ya tiene 10 funciones agotadas.

Mirá el video del show Ecos Soda Stereo en el Movistar Arena Así fue el segundo show de Ecos, el regreso de Soda Stereo en el Movistar Arena Con anteojos 3D, tecnología de vanguardia, una puesta en escena increíble, juegos de luces e imágenes alucinantes y potencia musical en vivo, los artistas interpretaron 19 de las canciones más importantes de la discografía de Soda, emocionando a las distintas generaciones de fanáticos presentes.

Nuevas fechas de ECOS Soda Stereo Sin dudas, el show quedará grabado en la historia de la música y continuará emocionando a los fanáticos a lo largo de distintos países, como Chile, México, Ecuador, Perú, España, Colombia y Uruguay.

En Argentina, tras agotar 10 shows, se anunciaron dos nuevas fechas en el Movistar Arena, los días 9 y 14 de junio. Las entradas para cada show se pueden adrquir a través del sitio oficial de Soda Stereo Ecos.