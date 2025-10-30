Catalina Amalia de Orange revivió un vestido histórico de su abuela: mirá cómo es

No te pierdas los detalles del look vintage de Catalina Amalia de Orange, quien unió tres décadas de historia real en moda circular.

Amalia de Países Bajos homenajeó a su abuela con un vestido verde jade.

Durante el festejo por los 750 años de Ámsterdam, Catalina Amalia de Orange volvió a mostrar que la moda también podía ser un puente entre generaciones. La heredera de Máxima Zorreguieta eligió una pieza verde jade que había pertenecido a su abuela, la reina Beatriz, usada por primera vez en 1981.

El diseño, de cuello cerrado, mangas largas y bordados con brillo, destacaba por su falda cubierta de plumas. En Amalia, el look se resignificó con un aire más juvenil, puesto que ella lo combinó con un blazer moderno, aros colgantes negros y un peinado semirecogido que suavizó la formalidad de la prenda.

El gesto, más que estético, fue un homenaje. Ese vestido había atravesado tres generaciones, desde la reina Beatriz hasta Máxima, que también lo había llevado en 2014 con accesorios dorados. En su versión, Amalia le sumó frescura y una lectura más relajada de la elegancia monárquica.

Su maquillaje acompañó en tonos dorados con un delineado intenso y labios rojos con gloss, lo que logró que la combinación entre tradición y modernidad resultara impecable.