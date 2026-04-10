Antonela Roccuzzo mostró su cambio de look y marcó tendencia para el resto del año

Mirá cómo es el look renovado de Antonela Roccuzzo; pequeños cambios que logran un gran cambio y que vos podés seguir.

Antonela Roccuzzo apostó por un cambio casi imperceptible en su visita a un exclusivo salón en Deerfield Beach, Florida. En manos de la estilista Thay Oliveira, su melena castaña quedó apenas más corta, con un largo que rozaba por debajo del busto, lo justo para renovar la caída sin perder ese efecto largo que ya es parte de su esencia.

El color también se movió en esa misma línea de lo discreto, y se le agregaron mechas iluminadas muy suaves, casi como reflejos naturales, que le dieron luz sin romper la armonía del tono base.

El peinado terminó de redondear la propuesta, contando con una raya al costado y un movimiento liviano en las puntas que construyó un blow out con reminiscencias noventosas; una tendencia que volvió con fuerza, reinterpretada desde una mirada actual que prioriza la naturalidad.

“Un día dedicado a ella”, escribió Thay Oliveira en el posteo que mostró el resultado final del nuevo look.