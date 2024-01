Tips para elevar tu look de cada día

A muchas de nosotras nos pasa que vemos a una personalidad o a una amiga con un look que nos encanta y contamos en buestrocloset on prendas similares para poder crear un outfit de ese estilo que tanto nos gustó pero a la hora de mirarnos en el espejo encontramos que nuestro look se ve básico, que le falta algo que ese outfit que tomamos por inspiración tenía y no podemos identificar qué es aquello que nos impide lograr un outfit que nos encante.

Esto muchas veces pasa porque al tomar una inspiración nos concentramos en las piezas centrales, es decir aquellas de mayor relevancia en el outfit, como pueden ser los tops y pantalones y no prestamos la suficiente atención a los detalles. Por eso, hoy te dejo algunos tips para que puedas elevar tus looks básicos y encontrar el estilo que te representa y te brinda seguridad y comodidad.

La importancia del Fitting

¡Todo está en el calce! Si, el corte y calce de las prendas es importante. Que las prendas que elegimos llevar sean del corte que más favorece a nuestra silueta y del talle que más nos favorece nos permite apropiarnos de ese look del cuál nos inspiramos o el cual pensamos desde nuestra única creatividad.

Buscá prendas que equilibren tu silueta, generando una figura armónica y brindándote la confianza para mostrar al mundo tu mejor versión. Para esto es importante que identifiques cuáles son las tendencias de moda que te favorecen y querés incorporar a tus looks y cuáles vas a dejar pasar para lograr el outfit que tenga un calce perfecto y destaque todas tus virtudes.

Elegí prendas que por su corte y calce ayuden a destacar tu silueta. Imágen: @liuzasobral.

Elegí prendas que por su corte y calce ayuden a destacar tu silueta. Imágen: @alexandrapereyra.

Elegí prendas que por su corte y calce ayuden a destacar tu silueta. Imágen: @muymona.

Mezclá estilos

Para lograr outfits únicos que combinen un aire casual y cierta formalidad, lo ideal es combinar dos prendas casuales con 2 prendas de estilo más formal. Podés elegir una bermuda desestructurada o un jean con una remera básica, combinadas con un calzado más elegantes, pueden ser sandalias o mules y una tercera pieza como un blazer que también aporte formalidad.

Lo importante de esta técnica es lograr un equilibrio entre las diferentes prendas del look, por eso te recomiendo que te tomes unos minutos para probarlo con tiempo y realizar los cambios necesarios.

Animate a combinar prendas de diferentes estilos para lograr looks únicos. Imágen: @fashionjackson.

Animate a combinar prendas de diferentes estilos para lograr looks únicos. Imágen: @valebarends.

Sumá texturas

Una vez que elegimos las prendas que van a ser la base de nuestro look, podemos sentir que el outfit se ve aburrido o monótono. Para contrarrestar esa sensación y elevar el look, sumá texturas por medio de los accesorios. Podés elegir aros de tu colorimetría para iluminar tu rostro o un collar que acompañe el estilo del look.

No hace falta recargarte de accesorios, elegí unos pocos que destaquen y eleven el look. Imágen: Charlotte Bridgeman.

No hace falta recargarte de accesorios, elegí unos pocos que destaquen y eleven el look. Imágen: Camila Coelho.

Otra forma de sumar texturas es hacerlo a través del calzado y de la cartera. Podés elegir que estén a tono con el outfit y destaquen por su diseño o material. O podés animarte a jugar con el color y elevar un look que podría ser básico con una combinación de tonos alegres y única. Imagen: Thassia Naves.

Recordá siempre que tu imagen es tu carta de presentación, tus looks te ayudan a transmitir al mundo tu mensaje. Animate a elegir esos outfits que te hacen sentir espectacular y te ayudan a mostrar tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com