MDZ con los All Blacks: las perlitas y la intimidad de un día de relax

Los All Blacks, la selección de rugby más importante del mundo y la que tiene récords históricos está en Mendoza para disputar un partido contra Los Pumas. Será el 8 de julio y las entradas ya se encuentran agotadas.

La última visita de la selección de Nueva Zelanda a Mendoza fue hace más de tres décadas, exactamente 32 años. En esa oportunidad, un 2 de julio de 1991 y en el estadio Bautista Gargantini, le ganó al equipo de la Unión de Rugby de Cuyo 47 a 12.

Los integrantes del equipo de Oceanía son idolatrados por los simpatizantes del deporte de la pelota ovalada, y estos, además de entrenar, buscan relajarse con diferentes actividades. Es así que, con el fin de distraerse, los All Blacks decidieron dedicar unas horas del miércoles 5 de julio para jugar al golf.

MDZ charló con Andrés Benenati, responsable comercial de Mendoza Norte, quien fue el responsable y facilitador de la llegada de los All Blacks al reconocido complejo residencial, ubicado a la vera del piedemonte mendocino, y en el que se amalgama la calidad en el detalle de la urbanización con la exclusividad del golf.

Benenati, que es además un reconocido jugador de este deporte en la provincia, comentó que un gran amigo que también se dedica al mundo del golf lo contactó desde Buenos Aires porque ya el año pasado los All Blacks ya habían pedido jugar. Obvaimente, los llevé a Mendoza Norte".

"Realmente tengo que decir que se comportaron de primera. Los que dijeron presente fueron el capitán Sam Cane, Beauden Barrett, Jordie Barrett, Damian McKenzie, Shaun Stevenson, Ofa Tu’ungafasi, Codie Taylor, Tamaiti Williams, Cam Roigard, Finlay Christie, Aaron Smith, Brodie Retallick, Anton Lienert-Brown, Dallas McLeod, Luke Jacobson, Tyrell Lomax, y Brandon Ennor", especificó Andrés.

"Llegaron alrededor de las 9 de la mañana a Mendoza Norte y con regalos. Fueron muy amables: todos firmaron una camiseta y además obsequiaron gorritas. Hicieron un precalentamiento y luego salieron a jugar en cuatro grupos de cuatro personas cada uno", relató Benenati.

Marcelo Navarro, uno de los operadores turísticos más reconocidos de la provincia, también pudo captar algunas escenas de los All Blacks disfrutando del día de relax en Las Heras, y lo contó por Twitter:

Los #Allblacks jugando al golf en el Mendoza Norte pic.twitter.com/Vz87YxuyND — MARSUS - Wine not ? (@MarsusMarcelo) July 5, 2023

"Jugaron 18 hoyos, y el comentario general es que les encantó la cancha de Mendoza Norte. Una vez terminado el juego, los invitamos a comer en el lugar y la perlita es que absolutamente todos quisieron comer un lomito mendocino. En el SUM de Mendoza Norte hay una cantina y sus lomos son espectaculares, así es que se tentaron y casi ni quisieron escuchar las otras opciones", siguió Benenati.

"Solo tomaron agua, y al final del almuerzo, un cafecito. A las 15:30 horas se retiraron. Quedé impactado porque algunos de ellos eran muy habilidosos con respecto al golf, como los hermanos Jordie y Beauden Barret -que fue el mejor jugador de rugby del mundo en el año 2016 y 2017-. También el medio scrum Aaron Smith y el apertura Damian McKenzie se destacaron.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación: Los All Blacks y un día de golf en Mendoza. Los All Blacks y un día de golf en Mendoza. Los All Blacks y un día de golf en Mendoza. Los All Blacks y un día de golf en Mendoza. Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.

Los All Blacks y un día de golf en Mendoza.