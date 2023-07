All Blacks en Mendoza: una visita histórica de magnitud mundial

"Se compara con al visita de la Selección Argentina cuando vino con Lionel Messi por las Eliminatorias". La frase es de una persona del gobierno provincial cercana al deporte y pinta de cuerpo entero la dimensión de lo que está viviendo por estos días Mendoza con la visita del seleccionado más importante de la historia del rugby.

Nueva Zelanda es el país más ganador en títulos mundiales (tres junto con Sudáfrica) y suma otros 19 entre Tres Naciones y Rugby Championship. Pero más allá de su estadística dorada e imponente, la marca All Black es todo un emblema a nivel mundial. Para entenderlo mejor, el seleccionado de Oceanía no suele jugar en ciudades que no sean capitales de cada país.

Trabajos en Marista durante toda la semana.

Es más, hubo una fuerte movida desde nuestra provincia para ganar la pulseada y poder dejarse la prioridad en un partido histórico, quedándoselo pese al deseo de Córdoba de llevarlo al Mario Alberto Kempes. La capacidad del estadio cordobés era una invitación para asignarle el encuentro (es más grande que el Malvinas Argentinas) pero pesó mucho más la historia de Mendoza con respecto a la importancia que siempre le dio al rugby y al Championship.

Nueva Zelanda jugará por tercera vez en Mendoza.

El hermetismo en torno a Nueva Zelanda es total. Marista Rugby Club es el lugar donde entrenarán durante toda la semana y quedará bloqueado solo para los de Negro. El equipo de logística no deja ningún detalle librado al azar y es minucioso en cada movimiento que hace la delegación en suelo cuyano.

Pasaron 32 años de la última vez con Nueva Zelanda compitiendo en un partido en nuestra provincia. Fue un 2 de julio de 1991 en el estadio Bautista Gargantini y ante la Unión de Rugby de Cuyo, que cayó 47-12. Hay otro duelo, un poco más añejo aún, el realizado en 1976 en la Villa Marista del Challao, también ante el representativo Cuyano y con triunfo de Nueva Zelanda por 47-12. Hoy, tres décadas más tarde, volveremos a disfrutar de una insignia mundial que trasciende el deporte. Qué sea una fiesta.