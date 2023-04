Quién es Margarita Armstrong-Jones: conoce todo sobre esta nueva celebrity real

A punto de cumplir los 21 años el próximo 14 de mayo, Margarita Armstrong-Jones guarda cierto parecido con su abuela y ha heredado la pasión por la fotografía de su abuelo Anthony, el primer conde de Snowdon.

¿Quién es Margarita Armstrong-Jones?

Hija de David Armstrong-Jones, II conde de Snowdon e hijo mayor de la difunta princesa y hermana menor de Isabel II, en Tatler la comparan con su enigmática abuela, de quien afirman ha heredado su "mirada curiosa". Lo cierto es que no guarda un especial parecido físico, pero a pesar de no haberse lanzado por el momento al mundo de la moda ni a ninguna otra carrera profesional, la joven royal bien podría tener un futuro en el mundo del espectáculo.

Vigesimosexta en la línea de sucesión al trono (tercera, omitiendo la rama de Isabel II) y encantadora dama de honor en la boda de Kate Middleton y el príncipe William, tras una infancia a caballo entre el palacio de Kensington y la campiña inglesa, Margarita Armstrong-Jones reside en París, donde comparte un departamento con unos amigos desde septiembre del año pasado.

La joven royal estudia fotografía (siguiendo los pasos de su abuelo paterno) y diseño de joyas. Esta ha sido una de sus últimas pasiones, cuya única muestra por el momento es una cuenta de Instagram abierta desde el año 2021 que lleva un buen tiempo inactiva y en la que la joven colgaba pequeñas obras realizadas con abalorios.

Margarita Armstrong Jones juega a ser modelo mientras define su vida profesional en París. FUENTE: Instagram @tatlermagazine

¿Cuál es el camino de la joven royal Margarita Armstrong-Jones?

Si bien no se sabe por donde incursionará la vida profesional de esta bella joven, lo cierto es que mientras tanto juega a ser modelo de a ratos, como ha demostrado en las fotos que se publicaron en la fiesta Tatler Little Black Book Party with Michael Kors, celebrada en diciembre del 2022.

En aquella ocasión, posó junto a ella el joven modelo royal Samuel Aitken, hijo menor de Victoria Aitken, exmujer del conde Charles Spencer (hermano de Lady Di).

Aunque no guarda un especial parecido físico con su abuela, la princesa Margarita, Lady Margarita Armstrong-Jones lleva la misma mirada curiosa de ella. FUENTE:Instagram @tatlermagazine

Al fin y al cabo, la moda y lo que le rodea a Margarita parecen ser de gran interés para buena parte de los miembros de la realeza, desde las hermanas Spender a Nikolai y Félix de Dinamarca, en ese mundo parece que hay lugar para todos.