Los mejores looks de la joven royal lady Margarita Armstrong-Jones

Lady Margarita Armstrong-Jones es hija de los condes de Snowdon y es la única nieta de la hermana de la reina Isabel II, la princesa Margarita. Nació dos meses después del fallecimiento de su abuela en el año 2002 y se hizo pública su existencia hace diez años, cuando fue una de las damas de honor en la boda de Kate Middleton y el príncipe William.

Una noche de glamour y estilismo diseñada para lady Margarita Armstrong-Jones

La joven royal británica asistió a la fiesta "Little Black Book" de Tatler con un vestido de Michael Kors Collection que rendía homenaje a la hermana de la reina Isabel II. Esta hermosa adolescente guarda una gran similitud con su abuela, la princesa Margarita, un parecido en encanto, clase y estilo que pudieron comprobar los asistentes de la fiesta el pasado 3 de noviembre.

En su última aparición pública, Lady Margarita Armstrong Jones lució un diseño de Michael Kors. FUENTE: Instagram @royal_familyofbritain

En la opulenta noche en The Windmill —el histórico local del Soho donde Tatler presentó la edición 2022 de su Little Black Book, la ilustre lista de solteros y solteras más codiciadas de todo el planeta— la joven royal europea de 20 años impactó a todos los presentes desde que bajó las escaleras luciendo su vestido de diseño. Un look que fue sinónimo de glamour sofisticado y sastrería chic.

La princesa luciendo un look similar al de su nieta. FUENTE: VOGUE

La hermosa joven iluminó literalmente la noche. Bailó hasta altas horas de la madrugada con un estilo muy similar al que caracterizó a su abuela en su juventud.

Aficionada a la fotografía y diseñadora de joyas como su primera profesión (tiene una línea propia llamada Matita Jewelry), deslumbró con un abrigo de pelo blanco y un vestido lencero de punto crepé con aplicaciones de perlas y bordado de cristales que inmediatamente recordaron a un modelo similar que usó la princesa Margarita en el año 1951.

Lady Margarita junto a su padre, el Conde de Snowdon, en la boda de los Duques de Sussex. FUENTE: TUMPIK

Los looks de Lady Margarita a lo largo de los años

Aunque no se la ha visto muy a menudo en la prensa, Lady Margarita Armstrong-Jones ha hecho algunas apariciones públicas notables en los últimos años, siempre mostrando un estilo fino y elegante acorde a cada ocasión.

La última vez que apareció en imágenes con la familia real fue en el funeral de su tía abuela, la reina Isabel II, luciendo un vestido negro y tocado al tono propicio para este tipo de actos. Previo a ello, la vimos en el multitudinario homenaje al Duque de Edimburgo, Felipe, y con un hermoso vestido blanco de su madre en la boda de los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry.

Si nos vamos unos años más atrás, podemos encontrar imágenes de una hermosa niña de 8 años sonriente y feliz mientras participaba del cortejo de damas de honor de la boda de sus primos segundos, los príncipes de Gales Guillermo y Kate.