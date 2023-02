Estas son las tres mejores plantas fáciles de cuidar para decorar tu escritorio

Ya sea que trabajes desde casa o vayas a la oficina todos o algunos días de la semana; siempre es bueno tener plantas cerca de tu escritorio para que te purifiquen el aire y te llenen de buena energía.

Las plantas dan vida a tu oficina

El gran desafío a la hora de sumar un ser vivo a tu oficina se traduce en lograr que sobreviva a la vorágine diaria, sobre todo cuando tienes que compaginarlo con una apretada agenda de reuniones. Para evitar que esto te pase y que desistas en el intento, debes hacerte de plantas que necesiten poca luz, sean resistentes y requieran de poco cuidado.

Si no sabes por dónde empezar, echa un vistazo a nuestra lista y recuerda: no tienes que estresarte por los cuidados que van a necesitar estas plantas para principiantes. La luz no será un factor decisivo, incluso si tu oficina es un cubículo en un rincón oscuro.

Las mejores plantas para tener en tu escritorio

Para esta lista exclusiva, hemos seleccionado plantas que requieren de poca luz, que sobrevivan sin que tengas que regarlas a diario y que requieren de muy pocos cuidados. Son plantas todoterreno que, como cualquier otra, te aportarán grandes beneficios.

Por un lado, sabemos que una de las principales características de las plantas de interior es que purifican el aire a través de la fotosíntesis. Por otro lado, somos conscientes de que ayudan a combatir el estrés y la ansiedad; así que aunque sea lunes y la semana laboral se presente complicada, con una planta antiestrés todo será mucho más fácil. Además, si tienes el escritorio lleno de papeles, con el ordenador, con carpetas, con agendas y demás... piensa en sumar a tu oficina plantas colgantes. En cualquier rincón que las pongas decorarán el espacio como ningún otro objeto.

El top 3 de plantas para la oficina

1. Sanseviera

También llamada "Lengua de Tigre" o "Lengua de Suegra". Es sumamente exigente en lo que se refiere al sol, pero no así al riego. Bastará con que se riegue una vez al mes en invierno y dos durante el verano. De hojas carnosas, no puede estar sometida a temperaturas inferiores a los 10 grados. Son plantas de crecimiento lento, por lo que no está de más aplicarles algún tipo de abono para plantas verdes una vez al mes con la llegada de la primavera.

La Sanseviera es una planta de pocos cuidados e increíblemente fuerte. FUENTE: VERDECORA

2. Fitonia

Esta es una planta ideal para poner en tu escritorio. Ya sea que la elijas en tonos verdes intensos, claros o rojos, su simple presencia alegrará cualquier escritorio de trabajo. No es una planta exigente con la luz. Se recomienda tenerla en un espacio luminoso, pero sin que reciba sol directo. Lo que sí hay que vigilar es el riego, ya que es una planta que demanda mucha humedad.

La Fitonia es una hermosa planta que ilumina y da vida a cualquier espacio de trabajo. FUENTE: VERDECORA

3. Cactus

Pequeños, sencillos y de muy buen resultado. Los cactus son los compañeros por excelencia de las oficinas y los mejores artículos de decoración para tu escritorio. Además de ser sumamente resistentes, no exigen ser rigurosos con el riego. Bastará con hacerlo una sola vez a la semana. En más, dentro de sus variedades existe una que la bautizaron como "cactus del ordenador". Un sobrenombre que indica una de sus principales virtudes: ser capaz de absorber todas las ondas negativas que las máquinas emiten.

Los cactus son una de las plantas más elegidas para decorar el escritorio. FUENTE: VERDECORA

¿Cuántas plantas se recomiendan para tener en la oficina?

No hay un número fijo de plantas que debas tener en la oficina. No obstante, no permitas que las mismas te distraigan o se apoderen de tu espacio de trabajo. Dos o tres plantas debería ser el número suficiente para la mayoría de las oficinas, pero no dudes en tener alguna más si tienes espacio.