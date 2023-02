La preciosa playa color Caribe cerca de Reñaca ideal para el fin de semana de Carnaval

Aguas color turquesa, arena blanca y muy poco oleaje son algunas de las características que destacan a esta playa de Chile ubicada a una hora de Reñaca. Una pequeñísima bahía que no deja de sorprender a quienes vacacionan en la costa de la zona Centro chilena y es perfecta para Carnaval.

Las Cujas es el nombre de este playa que enamora a quien llega hasta allí. Se encuentra en la localidad de Cachagua, perteneciente a la comuna de Zapallar (Región de Valparaíso), ubicada a 183 km al noroeste de Santiago y casi 60 km al norte de Viña del Mar. Entre los visitados balnearios de Maitencillo (al sur) y Zapallar (al norte).

Para muchos turistas y locales esta es una de las playas más hermosas de la región. Se encuentra rodeada de pequeños acantilados de rocas, lo que permite allí el viento sople más suave y que las olas sean prácticamente inexistentes, este es un sitio ideal para relajarse y disfrutar de un día de sol con amigos o familia.

El espacio que tiene esta playa es muy pequeño, por ello es recomendable llegar temprano en la mañana para tener un rincón donde instalarse. Además, hay que considerar que allí no hay ningún tipo de servicios, no cuenta con baños y no hay opciones para alquilar sombrillas ni reposeras.

En esta hermosa playa también se encuentra la caleta de pescadores de Cachagua y tiene zonas ideales para la práctica del buceo deportivo y la pesca de lenguados y corvinas.

Un sendero de otro planeta

Sendero entre rocas de Las Cujas. Foto: @enplenoviaje

A la izquierda de la playa se encuentra un sendero maravilloso que parece de otro planeta. Es conocido como el "Sendero de Las Cujas", consiste en una caminata de más de 1 hora y conecta las playas de Zapallar y Cachagua. Durante todo el recorrido la caminata será entre las piedras de la costa, muy cerca de donde rompen las olas.

La fuerza del mar ha erosionado durante años las rocas haciendo que sus formas parezcan de otro planeta. Además, las puestas del sol aquí merecen ser contempladas con detenimiento.