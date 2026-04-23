La playa de Aruba que atrae a miles de viajeros: sorprende por lo que esconde

La playa del Caribe que todos buscan y tiene un detalle que impacta. Arena blanca y agua calma: la playa de Aruba que enamora a los viajeros.

No es una playa más. Te enamora a primera vista. Eagle Beach se volvió una de las más buscadas del Caribe por su arena blanca y su mar calmo. Viajeros de todo el mundo la eligen por su belleza y por un dato que llama la atención: es una de las más amplias de la isla.

Eagle Beach, una playa del Caribe Eagle Beach está en la costa oeste de Aruba. Sus aguas son claras y tranquilas durante gran parte del año. Esto la hace ideal para nadar y descansar. La playa tiene acceso libre y buen mantenimiento. Suele aparecer en rankings internacionales entre las mejores del mundo.

Embed - La Playa Eagle Beach, Situada En Aruba

Uno de sus símbolos son los árboles divi-divi. Estas especies crecen inclinadas por el viento constante. Forman una postal única y muy fotografiada. También dan sombra natural, algo valorado por quienes pasan varias horas frente al mar.

Otro dato que suma interés es la presencia de tortugas marinas. Entre marzo y septiembre, algunas especies eligen esta playa para anidar. Las autoridades protegen esas zonas con señalización. Esto permite cuidar la fauna sin afectar la experiencia de los visitantes.