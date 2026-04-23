La playa de Aruba que atrae a miles de viajeros: sorprende por lo que esconde
La playa del Caribe que todos buscan y tiene un detalle que impacta. Arena blanca y agua calma: la playa de Aruba que enamora a los viajeros.
No es una playa más. Te enamora a primera vista. Eagle Beach se volvió una de las más buscadas del Caribe por su arena blanca y su mar calmo. Viajeros de todo el mundo la eligen por su belleza y por un dato que llama la atención: es una de las más amplias de la isla.
Eagle Beach, una playa del Caribe
Eagle Beach está en la costa oeste de Aruba. Sus aguas son claras y tranquilas durante gran parte del año. Esto la hace ideal para nadar y descansar. La playa tiene acceso libre y buen mantenimiento. Suele aparecer en rankings internacionales entre las mejores del mundo.
Uno de sus símbolos son los árboles divi-divi. Estas especies crecen inclinadas por el viento constante. Forman una postal única y muy fotografiada. También dan sombra natural, algo valorado por quienes pasan varias horas frente al mar.
Otro dato que suma interés es la presencia de tortugas marinas. Entre marzo y septiembre, algunas especies eligen esta playa para anidar. Las autoridades protegen esas zonas con señalización. Esto permite cuidar la fauna sin afectar la experiencia de los visitantes.
A diferencia de otras playas del Caribe, aquí hay menos construcciones cercanas. Eso genera una sensación de espacio abierto. Hay hoteles cerca, pero no invaden la vista. El paisaje se mantiene limpio y ordenado, algo que muchos viajeros destacan.